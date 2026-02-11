Original-Research: LPKF Laser & Electronics (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: LPKF Laser & Electronics - von Montega AG

11.02.2026 / 13:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.02.2026
     Kursziel:                  9,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

HIT-Feedback: LIDE Ramp-Up erst ab 2027 erwartet

Dr. Klaus Fiedler (CEO) hat während der Hamburger Investorentage im Rahmen
der Gruppenpräsentation die Fortschritte und Perspektiven insbesondere im
LIDE-Bereich erläutert.

Halbleiterbereich als Wachstumschance: Im Fokus der Investoren stand erneut
die LIDE-Technologie. Eine hochvolumige Serienorder konnte LPKF bislang noch
nicht vermelden, was laut CEO Dr. Fiedler primär auf unzureichende Yields
entlang der Prozesskette im Advanced Packaging zurückzuführen ist, die
außerhalb von LPKFs Anwendungsbereich liegen. Kritisch ist hierbei
insbesondere der Metallisierungsschritt, bei dem Leiterbahnen auf oder
zwischen den Glassubstraten aufgebracht werden. Diese Metallisierungen sind
essenziell, um die einzelnen Layer elektrisch miteinander zu verbinden. Hier
sieht LPKF jedoch nach jüngsten Gesprächen mit relevanten Unternehmen im
Rahmen einer Asienreise positive Anzeichen für eine Verbesserung der Yields,
sodass der Produktions-Ramp Up für High-Performance-Chips der OEMs (bspw.
TSMC, Intel, Samsung) wohl in 2027 erfolgen kann.

Strategisch erweitert LPKF auf Kundennachfrage zudem sein Portfolio um
weitere Prozessschritte im Advanced Packaging, insbesondere im Bereich
Depaneling/Singulierung. Dabei handelt es sich um den finalen
Fertigungsschritt, indem Chips präzise aus größeren Panels vereinzelt
werden. Durch die Erweiterung in diesen Bereich positioniert sich LPKF
tiefer in der Wertschöpfungskette und erhöht seine strategische Relevanz als
Systemlieferant. Dr. Fiedler rechnet sowohl in der Glasstrukturierung als
auch der Singulierung mit einer Ramp-up-Phase ab 2027, während die
Hochvolumenphase ab 2029 erwartet wird.

Solar kurzfristig unter Druck: Das umsatzstarke Solar-Segment steht aktuell
hingegen vor einer Übergangsphase aufgrund der Neuordnung der globalen
Lieferketten infolge der Zolldiskussionen. Diese führten u.a. zu gekürzten
Expansionsplänen außerhalb der USA beim weltweit größten
Dünnschichtsolarmodulhersteller. Zum anderen verschärft sich der
Wettbewerbsdruck in China, einem weiteren Kernmarkt von LPKF, wo lokale
Anbieter deutlich kostengünstigere Anlagen anbieten. LPKF reagiert hier mit
einem vereinfachten, preislich attraktiveren Maschinenmodell, dennoch
erwarten wir für 2026 rückläufige Umsätze im Solarsektor (MONe: ~30 Mio.
EUR). Mittelfristig könnte jedoch die technologische Transition hin zu
Perovskit-basierten Solarzellen einen neuen Investitionszyklus auslösen, da
diese höhere Wirkungsgrade versprechen, neue Produktionsprozesse erfordern
und damit potenziell wieder höhere Nachfrage nach spezialisierten Lösungen
von LPKF generieren.

Ausblick 2026: Für 2026 stellt sich der Ausblick entsprechend verhaltener
dar. Einzelorders im LIDE-Bereich dürften zwar weiter eingehen, können die
Schwäche im Solargeschäft jedoch nur teilweise kompensieren. Gleichzeitig
treibt LPKF unter CFO Peter Mümmler die Kostenreduktion weiter voran und
erzielt hierbei sichtbare Fortschritte, was die Ergebnisresilienz in der
Übergangsphase stärken dürfte. Wir passen unsere Prognosen entsprechend an
und erwarten für das kommende Jahr einen Umsatz leicht unterhalb von 2025
bei einer aufgrund der Kostenmaßnahmen steigenden operativen Marge
(EBIT-Marge MONe: 3,8%).

Fazit: LPKF steht vor einem Übergangsjahr 2026. Der erwartete Rückgang im
Solar-Segment dürfte zwar größtenteils von weiterem Wachstum im LIDE-Bereich
aufgefangen werden, gleichzeitig sind signifikante Einzelorders frühestens
gegen Ende 2026 zu erwarten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem
infolge der angepassten Erwartungen für 2026ff. reduzierten Kursziel i.H.v.
9,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=28728f51e56c2d29877ccfd1a24e19af

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=44e32ff4-0746-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2274958 11.02.2026 CET/CEST

