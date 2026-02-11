ROUNDUP: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen

DORTMUND (dpa-AFX) - In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung. Die "Sport Bild" berichtet, dass eine Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft rund um die Länderspielpause im März fallen werde. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt eine Entscheidung "so schnell wie möglich" gefordert.

Der Fußball-Bundesligist möchte den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag des 26 Jahre alten Nationalspielers langfristig verlängern. Ein Angebot liegt vor. Das Vertragsangebot enthalte laut "Sport Bild" neben einer deutlichen Gehaltserhöhung auch eine Ausstiegsklausel. Diese wäre dann bereits ab 2027 gültig. Offen ist aber weiterhin, ob der Abwehrspieler das Angebot annimmt.

Real Madrid als Konkurrenten

Schlotterbeck stehe auch beim spanischen Topclub Real Madrid hoch im Kurs, berichtet die "Sport Bild". Dort sei der 26-Jährige, der Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen FSV Mainz 05 wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, ein Kandidat für die kommende Transferperiode. Denn bei Real laufen im Sommer die Verträge von David Alaba und Schlotterbecks Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger aus.

Helmer sieht Schlotterbeck beim FC Bayern

Der frühere Abwehrspieler Thomas Helmer, der für den FC Bayern und Borussia Dortmund spielte, sieht dagegen im deutschen Rekordmeister den geeigneten Club für Schlotterbeck. Ganz unabhängig, ob Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano seinerseits das Angebot zur Vertragsverlängerung der Münchner annimmt. "Viele sagen, dass die Tür zu den Bayern wegen Upamecano zu ist. Das sehe ich anders. Sportlich würde das weiterhin sehr gut passen. Klar: Die Bayern hätten dann natürlich ein Überangebot. Dann müssten sie aber eben einen anderen Spieler abgeben", sagte Helmer bei "Sport1"./kam/DP/mis