Tirana, ⁠10. Feb (Reuters) - In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern gekommen. Tausende Menschen forderten am ‌Dienstagabend auf dem Hauptplatz den Rücktritt der stellvertretenden Ministerpräsidentin Belinda Balluku, der Korruption vorgeworfen ⁠wird. ⁠Demonstranten warfen Molotowcocktails auf ein Regierungsgebäude, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Unruhen sind die jüngsten in einer Reihe gewaltsamer Proteste, die die seit 2013 andauernde ‌Herrschaft von Ministerpräsident Edi Rama ‌zunehmend gefährden.

Die politischen Spannungen hatten sich im Dezember verschärft, nachdem eine Sonderstaatsanwaltschaft Anklage gegen ⁠Balluku erhoben hatte. Ihr wird zur Last gelegt, ‌sich in öffentliche ⁠Ausschreibungen für große Infrastrukturprojekte eingemischt und bestimmte Unternehmen bevorzugt zu haben. Balluku weist die Anschuldigungen zurück. Die für Korruption ‌und organisiertes Verbrechen ⁠zuständige Staatsanwaltschaft hat das ⁠Parlament aufgefordert, in dieser Woche die Immunität der Politikerin aufzuheben, um eine Festnahme zu ermöglichen. Ob und wann das Parlament darüber abstimmt, ist jedoch offen. Ramas Partei hat dort die Mehrheit.

