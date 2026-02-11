SPD kündigt Widerstand gegen Kürzungen bei Integrationskursen an

Berlin, ⁠11. Feb (Reuters) - Die SPD will die geplanten Kürzungen bei Integrationskursen nicht hinnehmen.

"Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, ‌Dirk Wiese, am Mittwoch in Berlin an. Solche Einsparungen leisteten der deutschen Wirtschaft einen Bärendienst. Integrationskurse ⁠seien ⁠die beste Möglichkeit für Zuwanderer, in Deutschland Fuß zu fassen, die Sprache zu lernen und sich mit den hiesigen Gegebenheiten vertraut zu machen. Die SPD werde als "sehr selbstbewusster Koalitionspartner" das ‌Gespräch suchen, kündigte Wiese an.

Das ‌Innenministerium will die Integrationskurse für Menschen ohne Bleibeperspektive wie Asylbewerber oder Ukrainer und Bürger aus EU-Ländern ⁠nicht mehr bezahlen. "Gefördert würden vor allem Menschen mit ‌dauerhafter positiver Bleibeperspektive", erklärte ⁠das Ministerium. "Wir reagieren auf die reduzierten Migrationszahlen und senken die Ausgaben." Integrationskurse stünden vor allem für diejenigen zur Verfügung, die dauerhaft ‌in Deutschland bleiben ⁠können. Nach eigenen Angaben wird ⁠das Ministerium in diesem Jahr etwa eine Milliarde Euro für die Kurse ausgeben.

Das Ministerium beruft sich auf den Paragraf 44 im Aufenthaltsgesetz. Hier habe das Ressort Spielraum zur Festlegung derjenigen, die von bezahlten Integrationskursen profitieren könnten.

