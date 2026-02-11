TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen 06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall) 07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen 07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen 07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen 13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen 13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update) 17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen 17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen ITA: Banca Generali, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26 14:30 USA: Realeinkommen 1/26 16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Zweitägige «Frankfurt Digital Finance» Konferenz der europäischen Finanzindustrie 09:30 DEU: «Factory of the Future» - GEA eröffnet Pharma- und Kompetenzzentrum Gefriertrocknung u.a. mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Elsdorf 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. «Hybride Angriffe: Wie gut vorbereitet ist die deutsche Wirtschaft» BEL: Gipfeltreffen der europäischen Industrie mit Staats- und Regierungschefs der EU + 13.15 Eröffnungsstatements (u.a. von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) + ca. 14.10 Doorstep mit Wopke Hoekstra, EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emmissionen und sauberes Wachstum + ca. 15.00 Schlussbemerkungen vom belgischen Premierminister Bart De Wever + 17.30 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz mit Q+A vor Industrievertretern BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

