Thyssenkrupp Nucera mit schwachem Jahresauftakt

Düsseldorf, 11. Feb (Reuters) - ⁠Der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist wegen Projektverschiebungen und eines schrumpfenden Auftragsbestands mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch ins Geschäftsjahr gestartet. Gleichwohl bestätigte Vorstandschef Werner Ponikwar seine Jahresziele und betonte, die Entwicklung sei erwartungsgemäß. "Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff", ‌sagte er. Einen besonderen Fokus legt der Konzern auf den Markt in Indien mit seiner weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft und seinem besonderen Energiehunger.

Nucera mit Sitz in Dortmund stellt ⁠Anlagen zur Produktion ⁠von Wasserstoff her, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt und weltweit stark gefragt ist.

QUARTAL SCHWACH, ABER WIE ERWARTET

Im ersten Quartal des Bilanzjahres 2025/26 sank der Umsatz um 44 Prozent auf 147 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) rutschte mit minus vier Millionen Euro in die Verlustzone. Vor Jahresfrist verbuchte die Firma noch einen Gewinn von acht Millionen Euro. Als Hauptgrund für ‌den Umsatzrückgang nannte der Vorstand den hohen Fertigstellungsgrad großer Kundenprojekte, ‌insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff (gH2). Hier halbierte sich der Umsatz auf 77 Millionen Euro, was maßgeblich auf die weit fortgeschrittene Abwicklung des NEOM-Projekts in Saudi-Arabien zurückzuführen ist. Der Auftragseingang im Konzern ging um ⁠21 Prozent auf 75 Millionen Euro zurück. Ein im Dezember unterzeichneter Großauftrag für ein Chlor-Alkali-Projekt im ‌Nahen Osten im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde jedoch ⁠planmäßig erst im zweiten Quartal verbucht, hieß es weiter. Dabei handle es sich um den größten Auftrag für ein Neubauprojekt in der Geschichte des Chlor-Alkali-Geschäfts von Nucera.

JAHRESZIELE BESTÄTIGTFür das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet Nucera unverändert mit einem Umsatz zwischen 500 und ‌600 (Vorjahr: 845) Millionen Euro, nach 845 Millionen ⁠im Vorjahr. Den Auftragseingang sieht der Vorstand in ⁠einer Spanne zwischen 350 und 900 (348) Millionen Euro. Die Entwicklung sei grundsätzlich stark von einzelnen Großaufträgen im Neubaugeschäft abhängig, deren Auftragsvolumina im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen und sich zwischen Perioden verschieben können, hieß es zur Begründung. Das Ebit soll zwischen minus 30 Millionen und null Euro liegen. Während das traditionelle Chlor-Alkali-Geschäft mit einem erwarteten Ebit von 40 bis 65 Millionen Euro profitabel bleiben soll, wird für die Zukunftssparte grüner Wasserstoff ein operativer Verlust zwischen 55 und 80 Millionen Euro prognostiziert. "Wir bleiben gut aufgestellt und verfügen über eine hohe finanzielle ⁠Resilienz", betonte Finanzvorstand Stefan Hahn.