US-Ausblick - Zinsanstieg & Dollar-Stärke voraus? | Seltene Erden | KI-Hype | Börse Stuttgart

Die Nominierung von Kevin Walsh als möglicher neuer FED-Chef hat die Märkte überrascht – und kurzfristig für deutliche Turbulenzen gesorgt. Im Gespräch mit Alexander Berger (Daubenthaler & Cie.) analysiert Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die Hintergründe der Personalentscheidung, die Auswirkungen auf den US-Dollar und die Frage, ob eine restriktivere Geldpolitik bevorsteht. Welche Rolle spielt der politische Druck? Wie realistisch sind Zinserhöhungen – und was bedeutet das für Aktien- und Anleihemärkte? Zudem rücken die KI-Aktien, mögliche Blasenrisiken sowie der geopolitische Wettbewerb um seltene Erden in den Fokus. Ein Deep Dive zu Geldpolitik, Marktvolatilität und geopolitischen Machtverschiebungen.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung

00:30 ► FED-Nachfolge und erste Marktreaktionen

01:42 ► Gold, Silber und politische Signale

03:12 ► Mögliche Auswirkungen auf den Anleihenmarkt

03:40 ► Zinsausblick

04:47 ► US-Dollar vs. Euro – wer gewinnt?

05:50 ► Blick auf den Aktienmarkt

06:48 ► Berichtssaison & Blasenbildung im KI-Sektor?

07:51 ► Seltene Erden und geopolitischer Rohstoffkampf

10:30 ► Fazit und Verabschiedung



🕐 Das Video wurde am 11.02.2026 um 12:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.