US-Ausblick - Zinsanstieg & Dollar-Stärke voraus? | Seltene Erden | KI-Hype | Börse Stuttgart
📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/
► Darum geht's im Video:
Die Nominierung von Kevin Walsh als möglicher neuer FED-Chef hat die Märkte überrascht – und kurzfristig für deutliche Turbulenzen gesorgt. Im Gespräch mit Alexander Berger (Daubenthaler & Cie.) analysiert Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die Hintergründe der Personalentscheidung, die Auswirkungen auf den US-Dollar und die Frage, ob eine restriktivere Geldpolitik bevorsteht. Welche Rolle spielt der politische Druck? Wie realistisch sind Zinserhöhungen – und was bedeutet das für Aktien- und Anleihemärkte? Zudem rücken die KI-Aktien, mögliche Blasenrisiken sowie der geopolitische Wettbewerb um seltene Erden in den Fokus. Ein Deep Dive zu Geldpolitik, Marktvolatilität und geopolitischen Machtverschiebungen.
Timestamps:
00:00 ► Begrüßung
00:30 ► FED-Nachfolge und erste Marktreaktionen
01:42 ► Gold, Silber und politische Signale
03:12 ► Mögliche Auswirkungen auf den Anleihenmarkt
03:40 ► Zinsausblick
04:47 ► US-Dollar vs. Euro – wer gewinnt?
05:50 ► Blick auf den Aktienmarkt
06:48 ► Berichtssaison & Blasenbildung im KI-Sektor?
07:51 ► Seltene Erden und geopolitischer Rohstoffkampf
10:30 ► Fazit und Verabschiedung
► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/
► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/
🕐 Das Video wurde am 11.02.2026 um 12:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–