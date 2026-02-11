USA: Arbeitslosenquote sinkt zu Jahresbeginn
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Januar unerwartet gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 4,4 Prozent erwartet./jsl/la/stk
