Walmart: Vom Supermarkt zum Tech-Ökosystem durch KI und Robotik

Vom reinen Händler zum technologiegetriebenen Ökosystem

Walmart hat sich in den letzten Jahren drastisch gewandelt und ist heute weit mehr als der klassische Supermarkt, den viele noch vor Augen haben. Der Konzern definiert sich nicht mehr nur über den niedrigsten Preis, sondern zunehmend über „Adaptive Retail“ – also einen Einzelhandel, der sich nahtlos dem Leben des Kunden anpasst. Im Januar 2026 betonte das Management auf der CES (Consumer Electronics Show), dass der Fokus nun auf einer hyper-personalisierten Einkaufserfahrung liegt. Das bedeutet konkret, dass Walmart KI nutzt, um den Kunden nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern Lösungen für ihren Alltag anzubieten, sei es durch automatisiertes Wiederauffüllen des Kühlschranks oder durch die „InHome“-Lieferung direkt in die Küche. Diese Strategie bindet den Kunden enger an das Unternehmen und macht das kostenpflichtige Abonnement „Walmart+“ zu einem zentralen Baustein, der für wiederkehrende Einnahmen sorgt und die Loyalität stärkt, ähnlich wie man es von Amazon Prime kennt.