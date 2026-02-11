Walmart: Vom Supermarkt zum Tech-Ökosystem durch KI und Robotik
Walmart: Vom Supermarkt zum Tech-Ökosystem durch KI und Robotik
Vom reinen Händler zum technologiegetriebenen Ökosystem
Walmart hat sich in den letzten Jahren drastisch gewandelt und ist heute weit mehr als der klassische Supermarkt, den viele noch vor Augen haben. Der Konzern definiert sich nicht mehr nur über den niedrigsten Preis, sondern zunehmend über „Adaptive Retail“ – also einen Einzelhandel, der sich nahtlos dem Leben des Kunden anpasst. Im Januar 2026 betonte das Management auf der CES (Consumer Electronics Show), dass der Fokus nun auf einer hyper-personalisierten Einkaufserfahrung liegt. Das bedeutet konkret, dass Walmart KI nutzt, um den Kunden nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern Lösungen für ihren Alltag anzubieten, sei es durch automatisiertes Wiederauffüllen des Kühlschranks oder durch die „InHome“-Lieferung direkt in die Küche. Diese Strategie bindet den Kunden enger an das Unternehmen und macht das kostenpflichtige Abonnement „Walmart+“ zu einem zentralen Baustein, der für wiederkehrende Einnahmen sorgt und die Loyalität stärkt, ähnlich wie man es von Amazon Prime kennt.
|
Endlos Turbo Long 81,1049 open end: Basiswert Walmart Inc
DQ630Q
Quelle: DZ BANK: Geld 11.02. 08:55:06, Brief 11.02. 08:55:06
|3,83 EUR
|3,85 EUR
|-0,26%
|Basiswertkurs: 126,76 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NASDAQ , 10.02.
|Basispreis
|81,1049 USD
|Knock-Out-Barriere
|81,1049 USD
|Hebel
|2,76x
|Abstand zum Basispreis in %
|36,02%
|Abstand zum Knock-Out in %
|36,02%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: