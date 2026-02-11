WDH/AKTIE IM FOKUS: Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung

(Ausgefallenes Wort im 1. Absatz ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von Verbio am Mittwoch um fast 17 Prozent nach oben gerannt auf 27,30 Euro. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des Biokraftstoffunternehmens allerdings etwas ab. Mit rund 26 Euro und einem Plus von immer noch gut zwölf Prozent lagen sie nun knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. Der Chartausbruch droht also zu scheitern.

Dabei traut Deutsche-Bank-Experte Michael Kuhn den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 29,40 Euro noch einiges zu. Er geht davon aus, dass sich Verbio höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, erläuterte Kuhn.

Im April 2025 waren die Aktien des Biokraftstoffunternehmens mit 7,13 Euro noch auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Seither ging es - bei einer kurzen Unterbrechung - um gut 280 Prozent aufwärts./ag/mis

