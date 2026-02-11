WDH: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen

(Fehlendes Wort im 1. Satz ergänzt)

DORTMUND (dpa-AFX) - In den Vertragspoker zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund kommt Bewegung. Die "Sport Bild" berichtet, dass eine Entscheidung über Schlotterbecks Zukunft rund um die Länderspielpause im März fallen werde. Darauf hätten sich beide Parteien verständigt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt eine Entscheidung "so schnell wie möglich" gefordert.

Der Fußball-Bundesligist möchte den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag des 26 Jahre alten Nationalspielers langfristig verlängern. Ein Angebot liegt vor. Das Vertragsangebot enthalte laut "Sport Bild" neben einer deutlichen Gehaltserhöhung auch eine Ausstiegsklausel. Diese wäre dann bereits ab 2027 gültig.

Real Madrid als Konkurrenten

Offen ist aber weiterhin, ob der Abwehrspieler das Angebot annimmt. Der extrem ehrgeizige Schlotterbeck stehe auch beim spanischen Topclub Real Madrid hoch im Kurs, berichtet die "Sport Bild". Dort sei Schlotterbeck, der Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen FSV Mainz 05 wegen seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, ebenfalls ein Kandidat für die kommende Transferperiode. Denn bei Real laufen im Sommer die Verträge des Österreichers David Alaba und Schlotterbecks Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger aus./kam/DP/mis