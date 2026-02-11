Xi: Chinas Streitkräfte im Kampf gegen Korruption gestärkt

Peking, 11. ⁠Feb (Reuters) - Chinas Militär ist nach den Worten von Präsident Xi Jinping durch seinen Kampf gegen Korruption im vergangenen Jahr stärker geworden.

Xi nahm in einer Rede an das Militär am Mittwoch öffentlich Bezug auf die Ermittlungen ‌gegen Spitzen-Generäle - was selten vorkommt. "Das vergangene Jahr war ungewöhnlich und außergewöhnlich", sagte Xi in einer virtuellen Ansprache. "Die Volksarmee hat ihre politische ⁠Bildung ⁠vertieft, verschiedene Risiken und Herausforderungen wirksam bewältigt und im Kampf gegen die Korruption eine revolutionäre Neugestaltung erfahren."

Hintergrund sind Disziplinarverfahren gegen die beiden ranghöchsten Generäle des Landes. He Weidong wurde im Oktober entlassen, gegen Zhang Youxia wurden im Januar Ermittlungen eingeleitet. Durch den Sturz ‌der beiden Vize-Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission (ZMK), ‌dem obersten militärischen Führungsgremium Chinas, ist dieses von sieben auf zwei Personen geschrumpft. Dem Gremium gehören damit nur noch Xi als Vorsitzender und der ⁠neu beförderte Vize-Vorsitzende Zhang Shengmin an. Zudem wurden weitere Mitglieder wie ‌Li Shangfu (2024) und Miao Hua (2025) ⁠ausgeschlossen und eine unbekannte Zahl von Kommandeuren entlassen, darunter auch die Führung der für die nukleare Abschreckung zuständigen Streitkräfte.

Die Säuberungswelle in der Militärführung findet statt, während China seine Streitkräfte modernisiert ‌und seine militärische Macht ausbaut. ⁠Zhang Youxia galt als einer ⁠der wenigen verbliebenen Kampf-Veteranen in der Volksbefreiungsarmee und wäre einer der Hauptentscheidungsträger bei einem möglichen Angriff auf Taiwan gewesen. In seiner Ansprache lobte Xi hingegen die einfachen Soldaten und nannte sie "vertrauenswürdig". Die Offiziere und Soldaten, insbesondere an der Basis, seien der Führung der Partei entschlossen gefolgt, hätten ihre Pflichten loyal erfüllt und alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen.

