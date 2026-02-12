Adyen legt weiter kräftig zu - 2026er-Wachstumsziel wie erwartet

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet 2026 mit einem weiter hohen Wachstumstempo. Der Umsatz solle währungsbereinigt um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr legte der Erlös bereinigt um die Folgen des starken Euro um 21 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 26 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Die Marge habe damit bei 53 Prozent gelegen.

Im laufenden Jahr soll die Profitabilität, gemessen am operativen Ergebnis, etwa die Höhe von 2025 erreichen. Das Wachstumsziel liegt im Rahmen der Analystenerwartungen; die Margenprognose etwas darunter./zb/stw/stk

