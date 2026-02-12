Adyen-Aktien brechen ein

AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adyen haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. Zuletzt brach der Kurs um 17,4 Prozent ein. Mit den massiven Verlusten setzte das Papier die Tradition starker Kursreaktionen auf Quartalsberichte fort. Durch den jüngsten Einbruch beschleunigte der Wert den Abwärtstrend seit Mitte des vergangenen Jahres und erreichte das tiefste Niveau seit 2023.

Die Analysten von JPMorgan sprachen zwar von besser als erwarteten Ergebnissen des niederländischen Zahlungsdienstleisters, betonten jedoch den unter den Erwartungen gebliebenen Ausblick. Die Experten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich sinken werden. Hinzu komme, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal an Schwung verloren habe./mf/mis