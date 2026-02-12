AKTIE IM FOKUS: KWS Saat stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine gesenkte Umsatzprognose von KWS Saat ist für die Anleger am Donnerstag keine böse Überraschung. Die Aktie des Saatgutherstellers stabilisierte sich im frühen Handel mit einem Kursplus von 1,9 Prozent auf 70,00 Euro, nachdem sie am Vortag um fast sechs Prozent eingebrochen war und damit ihre bisherigen Jahresgewinne komplett abgegeben hatte. Mit dem jüngsten Erholungsversuch hielt sich das Papier über der 100-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend.

Allzu überraschend kam die Prognosesenkung offensichtlich nicht. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hatte bereits vor der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr ein geringeres Wachstum im Geschäftsjahr erwartet und auch seine Erwartungen an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gestutzt. Das erste Halbjahr sei dennoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ergänzte Bosse in einer ersten Reaktion./niw/zb

