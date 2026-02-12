Prognose erhöht

Siemens nun wertvoller als SAP

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erhöhung der Ergebnisprognose hat Siemens mit einem kräftigen Kursanstieg SAP als wertvollstes Unternehmen im Dax abgelöst. Die Papiere der Münchner kletterten um mehr als 6 Prozent auf einen Höchststand von 273,30 Euro. Derweil traten die zuletzt von KI-Sorgen kräftig durchgeschüttelten Aktien des Walldorfer Softwarekonzerns auf der Stelle. Ihre Marktkapitalisierung liegt nun um die 210 Milliarden Euro, Siemens dagegen zog auf mehr als 217 Milliarden Euro davon.

Ein Experte sprach von einem starken Start ins Geschäftsjahr bei guter Auftragslage. Die für Siemens entscheidende Gewinnkennziffer - das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten - soll 2025/26 nun auf 10,70 bis 11,10 Euro steigen. Zuvor war Siemens von 10,40 bis 11 Euro ausgegangen.

Der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr dürfte nun im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, kommentierte Daniela Costa von Goldman Sachs.

Die Aktien von Siemens sind 2026 inzwischen um gut 14 Prozent geklettert. SAP liegen derweil 19 Prozent im Minus. Seit ihrem Rekord vor einem Jahr haben sie sogar mehr als ein Drittel an Wert verloren./ag/mis

