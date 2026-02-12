Aktien Frankfurt Eröffnung: Siemens treibt Dax wieder über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt auf die Siemens -Aktien hat der Dax am Donnerstag erneut die Marke von 25.000 Punkten übersprungen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex auch über das bisherige Februar-Hoch von knapp 25.100 Zählern. Vorherige Versuche waren im bisherigen Wochenverlauf gescheitert.

Zuletzt stieg der Dax um 1,1 Prozent auf 25.117 Punkte, was nicht unwesentlich daran lag, dass die Siemens-Aktien mit mehr als sechs Prozent von einem starken Geschäftsjahresauftakt des Technologiekonzerns profitierten. Im MDax war der Schwung mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 31.798 Punkte etwas geringer.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx profitierte dagegen auch von Siemens mit einem erneuten Rekordhoch. Beim Dax rückt die Bestmarke von 25.507 Zählern immerhin näher.

Mit einem Rückschlag bei Autowerten, der von einem schwachen Mercedes-Benz -Bericht ausgelöst wurde, war das Gesamtbild der Berichtssaison am Donnerstag aber durchwachsen. Gespannt warten die Anleger nun auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können./tih/mis