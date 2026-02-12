Amgen - Objektive Selektion und vielversprechender Chart
HSBC · Uhr
Objektive Selektion und vielversprechender Chart
Die Amgen-Aktie haben wir an dieser Stelle schon lange nicht mehr unter die Lupe genommen. Auf unseren Radarschirm kam das Papier durch eine objektive Auswertung anhand der Relativen Stärke (Levy) sowie des Kelly-Faktors. Beide Kriterien sollen stabile Aufwärtstrends herausfiltern, wovon Anlegerinnen und Anleger aktuell bei dem Biotechtitel ausgehen können. Aus charttechnischer Sicht kommen zwei weitere „Highlights“ hinzu: Zum einen gelang der Aktie mit 385,12 USD gerade der Spurt auf ein neues Allzeithoch, was für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt sorgt. Zum anderen hat das Papier damit die Schiebezone der letzten zwei Jahre zu den Akten gelegt (siehe Chart). Unter dem Strich liefert das Papier also gerade zwei (aufwärts-)trendbestätigende Signale. Die Parallele zum Haussetrend seit 2014 (akt. bei 406,58 USD) definiert nun das nächste Anlaufziel. Aus der Höhe der nach oben aufgelösten Tradingrange ergibt sich perspektivisch sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 430 USD. Als Absicherung auf der Unterseite bieten sich indes die Ausbruchsmarken bei rund 346 USD an.
Amgen (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Amgen
Quelle: LSEG, tradesignal²
