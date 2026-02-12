Amgen - Objektive Selektion und vielversprechender Chart

Die Amgen-Aktie haben wir an dieser Stelle schon lange nicht mehr unter die Lupe genommen. Auf unseren Radarschirm kam das Papier durch eine objektive Auswertung anhand der Relativen Stärke (Levy) sowie des Kelly-Faktors. Beide Kriterien sollen stabile Aufwärtstrends herausfiltern, wovon Anlegerinnen und Anleger aktuell bei dem Biotechtitel ausgehen können. Aus charttechnischer Sicht kommen zwei weitere „Highlights“ hinzu: Zum einen gelang der Aktie mit 385,12 USD gerade der Spurt auf ein neues Allzeithoch, was für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt sorgt. Zum anderen hat das Papier damit die Schiebezone der letzten zwei Jahre zu den Akten gelegt (siehe Chart). Unter dem Strich liefert das Papier also gerade zwei (aufwärts-)trendbestätigende Signale. Die Parallele zum Haussetrend seit 2014 (akt. bei 406,58 USD) definiert nun das nächste Anlaufziel. Aus der Höhe der nach oben aufgelösten Tradingrange ergibt sich perspektivisch sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 430 USD. Als Absicherung auf der Unterseite bieten sich indes die Ausbruchsmarken bei rund 346 USD an.

Amgen (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amgen

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.