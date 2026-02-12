ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienrückkauf des französischen Reifenherstellers sei umfangreicher als gedacht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

