ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adyen auf 1750 Euro - 'Kaufen'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 1800 auf 1750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach vorsichtigerer Prognose des Zahlungsdienstleisters sei übertrieben, hieß es am Donnerstag von dem Institut./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
