ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 264 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Technologiekonzerns Siemens mit einem Kursziel von 264 Euro auf "Buy"belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals dürfte der Ergebniskonsens für das Gesamtjahr im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen, schrieb Daniela Costa am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Solide Jobdaten keine nachhaltige Stützegestern, 22:29 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis