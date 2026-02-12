ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 275 Kronen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk etwas aufgestockt von 270 auf 275 dänischen Kronen und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken hätten sich beim dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate inzwischen deutlich herauskristallisiert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend angesichts zuletzt deutlich gesunkener Markterwartungen. Den Umsatzkonsens für 2027 hält er inzwischen für vernünftig, Unsicherheit gebe es aber noch bei der Marge. Novo muss aus Leuchtens Sicht mit Zukäufen das Portfolio breiter aufstellen. Seine negative Einschätzung gibt er allerdings nun auf. Der gute US-Marktstart von Wegovy in Pillenform sorge für Schwung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)
Novo Nordisk

Das könnte dich auch interessieren

Spezialverpackungshersteller
Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott starkgestern, 11:27 Uhr · dpa-AFX
Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News