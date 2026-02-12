Argentiniens Senat billigt umstrittene Arbeitsmarktreform - Heftige Proteste

Buenos Aires, ⁠12. Feb (Reuters) - Der argentinische Präsident Javier Milei hat bei der Durchsetzung seiner wirtschaftlichen Agenda einen Teilerfolg erzielt. Der Senat billigte am frühen Donnerstag nach einer mehr als 13-stündigen Debatte die umfassende Arbeitsmarktreform der Regierung. Die Kammer stimmte mit 42 zu 30 ‌Stimmen für das Gesetzespaket, das nun noch vom Unterhaus verabschiedet werden muss. Während der Sitzung kam es vor dem Kongressgebäude zu schweren Ausschreitungen, bei denen ⁠Demonstranten Molotowcocktails ⁠warfen und mit der Polizei zusammenstießen.

Milei sprach in einer nach der Abstimmung veröffentlichten Erklärung von einem "Wendepunkt in der argentinischen Arbeitsgeschichte". Das Gesetz stelle eine tiefgreifende Transformation dar, die Bürokratie abbaue und veraltete Vorschriften modernisiere, sagte der libertäre Staatschef und Vertraute von US-Präsident Donald Trump. Die Reform sieht unter anderem Erleichterungen bei ‌Neueinstellungen, Änderungen bei den Urlaubsregelungen sowie eine Ausweitung ‌des Standardarbeitstages von acht auf zwölf Stunden vor. Zudem wird das Streikrecht eingeschränkt. Die Regierung erhofft sich davon mehr Investitionen und die Schaffung formeller Arbeitsplätze.

Die Opposition hatte das ⁠Vorhaben scharf kritisiert und gewarnt, dass der langjährige Arbeitnehmerschutz ausgehöhlt werde. Um die ‌Zustimmung zu sichern, nahmen die Senatoren vor ⁠der Abstimmung noch Anpassungen vor. So strichen sie eine Bestimmung, die eine Senkung der Einkommensteuersätze von 35 auf 31 Prozent vorgesehen hatte, und machten Zugeständnisse an die mächtigen Gewerkschaften.

Das Gesetz gilt als Herzstück von ‌Mileis Versuch, die stark regulierte Wirtschaft des ⁠südamerikanischen Landes für den freien Markt ⁠zu öffnen. Ein besonders umstrittener Punkt ist die Aufweichung des Kündigungsschutzes, der Arbeitgeber nach Ansicht von Wirtschaftsverbänden bislang von Neueinstellungen abhielt. Die Regierung argumentiert, die Reform sei notwendig, um die hohe Zahl informeller Beschäftigungsverhältnisse zu senken – derzeit arbeiten mehr als 40 Prozent der Argentinier ohne vertragliche Absicherung. Gewerkschaftsführer warnten dagegen, dass Streiks ihre Wirkung verlieren könnten, wenn in systemrelevanten Bereichen 50 bis 75 Prozent der Dienstleistungen aufrechterhalten werden müssten, wie es die Reformen vorsehen.

