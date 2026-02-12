Dhaka, ⁠12. Feb (Reuters) - In Bangladesch hat nach einer als historisch eingestuften Parlamentswahl die Auszählung der Stimmen begonnen. Es ist die erste Abstimmung seit dem Sturz ‌der langjährigen Ministerpräsidentin Sheikh Hasina durch einen Studentenaufstand im Jahr 2024. Die Wahlkommission berichtete am ⁠Donnerstag ⁠von einer regen Beteiligung. Bereits am frühen Nachmittag (Ortszeit) hatten fast die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben – mehr als die gesamte Wahlbeteiligung bei der letzten Abstimmung 2024. Erste Trends ‌werden gegen Mitternacht erwartet, ein ‌klares Ergebnis dürfte am Freitagmorgen vorliegen.

Als Favorit gilt die Bangladesh Nationalist Party (BNP) unter Führung von Tarique ⁠Rahman. Ihr wichtigster Konkurrent ist die islamistische Jamaat-e-Islami ‌unter Shafiqur Rahman. Die ⁠Awami-Liga der ins indische Exil geflohenen Ex-Regierungschefin Hasina ist verboten und durfte nicht antreten. Experten sehen in der Wahl eine entscheidende ‌Weichenstellung für das ⁠südasiatische Land mit seinen ⁠175 Millionen Einwohnern. Nach den monatelangen Unruhen, die auch die für die Wirtschaft essenzielle Textilindustrie lahmlegten, liegen die Hoffnungen auf einer stabileren Regierung. Außenpolitisch könnte das Ergebnis eine Annäherung an China und eine Abkühlung der Beziehungen zu Indien bedeuten.

