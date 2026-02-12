Bericht: Razzia bei EU-Kommission wegen Immobilien-Deal

Brüssel, ⁠12. Feb (Reuters) - Die belgische Polizei hat einem Zeitungsbericht zufolge am Donnerstag Büros der Europäischen Kommission durchsucht. ‌Hintergrund seien mögliche Unregelmäßigkeiten beim Verkauf von Immobilien, berichtete die "Financial ⁠Times" ⁠unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Ermittlungen werden demnach von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) geleitet. Im Zentrum stehe ‌der Verkauf von ‌23 Gebäuden an den belgischen Staatsfonds SFPIM für 900 Millionen Euro ⁠im Jahr 2024. Die Kommission ‌hatte damals erklärt, ⁠der Verkauf sei im Einklang mit den EU-Finanzvorschriften ausgeschrieben worden.

Die EPPO bestätigte, dass eine ‌Durchsuchung stattgefunden ⁠habe, nannte aber keine ⁠weiteren Einzelheiten. Die belgische Polizei lehnte eine Stellungnahme ab. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel, die EU-Kommission und der Staatsfonds SFPIM reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

