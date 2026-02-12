Biokraftstoffhersteller Verbio steigert Umsatz und operativen Gewinn

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) wurde auf das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs konkretisiert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 20,8 auf 30,1 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Damit erreichte Verbio wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum./err/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verbio
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fortgestern, 11:56 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News