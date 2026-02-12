Biokraftstoffhersteller Verbio steigert Umsatz und operativen Gewinn

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) wurde auf das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs konkretisiert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 20,8 auf 30,1 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Damit erreichte Verbio wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum./err/stk