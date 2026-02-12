Bitcoin: Wie lange dauert dieser Bärenmarkt, wo ist der Boden?

Nach der kräftigen Erholung vom vergangenen Freitag gab es bislang noch keine nennenswerten Anschlusskäufe beim Bitcoin. Gut möglich, dass der aktuell laufende Bärenmarkt im im Kryptosektor noch weiter fortgesetzt werden wird.

Wo mögliche Kursziele liegen und welche Fragen Bitcoin-Investoren sich nun stellen sollten, erfährst du in diesem Video.