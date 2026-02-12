Kryptowährung
Bitcoin: Wie lange dauert dieser Bärenmarkt, wo ist der Boden?
onvista · Uhr
Der Bitcoinpreis kommt auch in dieser Woche nicht wirklich voran. Diese Fragen sollten sich Bitcoin-Investoren jetzt stellen.
Nach der kräftigen Erholung vom vergangenen Freitag gab es bislang noch keine nennenswerten Anschlusskäufe beim Bitcoin. Gut möglich, dass der aktuell laufende Bärenmarkt im im Kryptosektor noch weiter fortgesetzt werden wird.
Wo mögliche Kursziele liegen und welche Fragen Bitcoin-Investoren sich nun stellen sollten, erfährst du in diesem Video.
On-Chain-IndikatorenDiese Daten helfen dir, den Kryptomarkt zu verstehen10.02.2026 · 11:49 Uhr · onvista
Kolumne von Alexander MayerIm Bitcoin-Crash rückt eine Grundsatzfrage in den Fokus08.02.2026 · 09:30 Uhr · decentralist.de
Kryptowährung im BärenmarktBitcoin-Kurs unter 70.000 Dollar – das wird jetzt wichtig05.02.2026 · 11:49 Uhr · onvista
