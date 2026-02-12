Kryptowährung

Bitcoin: Wie lange dauert dieser Bärenmarkt, wo ist der Boden?

onvista · Uhr

Der Bitcoinpreis kommt auch in dieser Woche nicht wirklich voran. Diese Fragen sollten sich Bitcoin-Investoren jetzt stellen.

Artikel teilen:

Nach der kräftigen Erholung vom vergangenen Freitag gab es bislang noch keine nennenswerten Anschlusskäufe beim Bitcoin. Gut möglich, dass der aktuell laufende Bärenmarkt im im Kryptosektor noch weiter fortgesetzt werden wird. 

Wo mögliche Kursziele liegen und welche Fragen Bitcoin-Investoren sich nun stellen sollten, erfährst du in diesem Video.

Kryptowährung
Bitcoin: Wie lange dauert dieser Bärenmarkt, wo ist der Boden?heute · 17:30 Uhr · onvista
Eine Bitcoin-Münze ist vor roten Pfeilen zu sehen.
On-Chain-Indikatoren
Diese Daten helfen dir, den Kryptomarkt zu verstehen10.02.2026 · 11:49 Uhr · onvista
Bitcoin
Kolumne von Alexander Mayer
Im Bitcoin-Crash rückt eine Grundsatzfrage in den Fokus08.02.2026 · 09:30 Uhr · decentralist.de
Bitcoin-Münzen fliegen durch die Luft.
Kryptowährung im Bärenmarkt
Bitcoin-Kurs unter 70.000 Dollar – das wird jetzt wichtig05.02.2026 · 11:49 Uhr · onvista
Ein roter Bitcoin-Kurs, dahinter arbeitet jemand an einem Laptop.
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.
On-Chain-Indikatoren
Diese Daten helfen dir, den Kryptomarkt zu verstehen10. Feb. · onvista
Bitcoin
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News