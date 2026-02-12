London, ⁠12. Feb (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist vor der Jahreswende nur minimal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember um 0,1 Prozent ‌zu, wie das nationale Statistikamt ONS am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ⁠Ökonomen ⁠hatten für das vierte Quartal 2025 mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet.

Damit ist die Wirtschaft mit wenig Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Die Londoner Notenbank hat ‌ihre Prognose für das BIP-Wachstum ‌im Vereinigten Königreich für 2026 Anfang des Monats bereits auf 0,9 Prozent nach unten ⁠korrigiert. Zuvor hatte sie der Wirtschaft ein Wachstum ‌von 1,2 Prozent zugetraut. ⁠Die Währungshüter beließen den Leitzins zugleich bei 3,75 Prozent. Das ist das höchste Zinsniveau in der Gruppe der sieben ‌größten westlichen ⁠Industrieländer (G7). Dabei hat die Bank ⁠of England die Zügel seit Mitte 2024 bereits sechsmal gelockert - zuletzt im Dezember. Experten spekulieren darauf, dass bald ein weiterer Schritt nach unten hinzukommen könnte.

(Bericht von Andy Bruce, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)