Britisches BIP legt 2025 um 1,3 Prozent zu - Kaum Schwung am Jahresende

London, 12. ⁠Feb (Reuters) - Großbritannien hat die drei größten Volkswirtschaften der Euro-Zone beim Wachstum 2025 deutlich hinter sich gelassen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 1,3 Prozent zu, wie das nationale Statistikamt ONS am Donnerstag mitteilte. Zum Vergleich: Das deutsche BIP wuchs nur um 0,2 ‌Prozent, Frankreich erreichte ein Wachstum von 0,9 und Italien von 0,7 Prozent. Zum Jahresendspurt ging der Wirtschaft im Vereinigten Königreich allerdings fast die Puste aus: ⁠Von Oktober ⁠bis Dezember reichte es nur zu einem Plus beim BIP von 0,1 Prozent.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für das vierte Quartal 2025 mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Damit ist die Wirtschaft mit wenig Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet. Die Londoner Notenbank hat ihre Prognose für das BIP-Wachstum ‌im Vereinigten Königreich für das laufende Jahr Anfang ‌des Monats bereits auf 0,9 Prozent nach unten korrigiert. Zuvor hatte sie der Wirtschaft ein Wachstum von 1,2 Prozent zugetraut.

Die Währungshüter beließen den Leitzins zugleich bei 3,75 Prozent. ⁠Das ist das höchste Zinsniveau in der Gruppe der sieben größten westlichen Industrieländer (G7). ‌Dabei hat die Bank of England (BoE) die ⁠Zügel seit Mitte 2024 bereits sechsmal gelockert - zuletzt im Dezember. Viele Experten rechnen damit, dass bald ein weiterer Schritt nach unten hinzukommen könnte.

PREMIER UNTER DRUCK - NOTENBANK VOR ZINSSENKUNG?

Die Spekulationen fallen in eine Zeit, in ‌der Premierminister Keir Starmer politisch stark ⁠unter Druck geraten ist. Er musste diese ⁠Woche aufgrund der Folgen des Jeffrey-Epstein-Skandals um seinen Machterhalt in der Downing Street kämpfen. Die BIP-Zahlen unterstrichen, warum Investoren davon ausgehen, dass die BoE die Zinsen im März mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut senken wird. Die Daten deuten auf eine Zurückhaltung der Unternehmen im vierten Quartal hin. Ihre Investitionen sanken um fast drei Prozent – der stärkste Rückgang im Vergleich zum Vorquartal seit Anfang 2021, vor allem bedingt durch die schwankenden Investitionen im Verkehrssektor.

(Bericht von ⁠Andy Bruce, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)