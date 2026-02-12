IT-Dienstleister
Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen. Dank einer anhaltenden Belebung im Herbst lag der Umsatz im Gesamtjahr mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das im SDax gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro, lag damit aber wie der Umsatz innerhalb der im Juli gesenkten Jahresprognose des Managements.
Analysten hatten ebenfalls Werte in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will Cancom wie geplant am 26. März veröffentlichen./stw/stk
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall Street dürfte sich etwas erholen - weiter Skepsis um KI-Investitionen06. Feb. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis