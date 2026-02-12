IT-Dienstleister

Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen. Dank einer anhaltenden Belebung im Herbst lag der Umsatz im Gesamtjahr mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das im SDax gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro, lag damit aber wie der Umsatz innerhalb der im Juli gesenkten Jahresprognose des Managements.

Analysten hatten ebenfalls Werte in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will Cancom wie geplant am 26. März veröffentlichen./stw/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cancom
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick enttäuscht
Teamviewer-Aktie fällt Richtung Rekordtief10. Feb. · dpa-AFX
Teamviewer-Aktie fällt Richtung Rekordtief
Vorsichtiger Ausblick belastet
Bechtle rutschen ans MDax-Ende06. Feb. · dpa-AFX
Bechtle rutschen ans MDax-Ende
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News