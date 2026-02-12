DAX® (Daily) - 25.000: make or break!

Der DAX® musste gestern einen kleinen Rückschlag verkraften. Auf Schlusskursbasis fiel das Aktienbarometer um 132 Punkte bzw. ein halbes Prozent. Übergeordnet zeugt die Kursentwicklung der letzten Handelstage von dem Respekt, welchen die deutschen Standardwerte zuletzt der runden 25.000er-Marke entgegengebracht hatten und weiter entgegenbringen. Hier fallen die letzten drei Wochenhochs mit der Abwärtskurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte) zusammen. Ein Sprung über die angeführten Hürden und das damit verbundene Hineinlaufen in das o. g. Gap würde eine kurzfristige Bodenbildung vervollständigen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die Höhe dieser Formation ein Anschlusspotenzial von 800 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Ausbruch legt perspektivisch sogar neue Rekordstände oberhalb des bisher bestehenden Allzeithochs bei 25.508 Punkten nahe. Andererseits gilt es auf der Unterseite, die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.557 Punkten) zu beachten. Aber vor allem die Tiefs bei knapp 24.300 Punkten sollte der DAX® nicht mehr unterschreiten, denn sonst würde auch das Argument der oben diskutierten Bodenbildung entfallen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

