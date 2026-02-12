Zugpferd Siemens hilft Dax zurück über 25.000er Marke

Frankfurt, 12. ⁠Feb (Reuters) - Beflügelt von einem Kurssprung bei Siemens hat der Dax am Donnerstag die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückerobert.

Der deutsche Leitindex kletterte am Morgen um ein Prozent auf 25.102 Zähler, nachdem ihn ‌überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch ausgebremst hatten. "Was für die Wirtschaft eigentlich ein Segen ist, wird an der Börse mit Argwohn ⁠betrachtet: ⁠Die Sorge wächst, dass die Federal Reserve angesichts der robusten Lage bei künftigen Zinssenkungen deutlich konservativer agieren wird, als es sich der Markt erhofft hatte", erläuterten die Analysten von ActivTrades. Der Markt halte dennoch dagegen und beweise damit seine grundsätzliche ‌Stärke.

Als Dax-Schwergewicht avancierte Siemens zum Zugpferd. Die ‌Aktien sprangen um 6,7 Prozent auf 273,30 Euro in die Höhe und steuerten auf ihren besten Börsentag seit März 2025 zu. ⁠Beim Münchner Technologiekonzern laufen die Geschäfte besser als gedacht, die Gewinnerwartungen ‌für das Gesamtjahr wurden leicht ⁠nach oben geschraubt.

Im Autosektor vermieste hingegen Mercedes-Benz die Stimmung. Ein schwaches China-Geschäft und höhere US-Importzölle führten zu einem erneuten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr. "Zölle, schwacher Dollar und Probleme im ‌China-Geschäft zeigen Wirkung", fassten die ⁠Analysten von Raiffeisen Research zusammen. "Auch ⁠das viele Jahre lang so gepriesene Luxus-Segment leidet." Die Aktien von Mercedes-Benz brachen um fünf Prozent ein, BMW-Papiere sackten um 1,8 Prozent ab, VW verloren 1,3 Prozent.

Angesichts eines hohen Nettoverlustes im ersten Quartal brachen die Aktien von Thyssenkrupp um drei Prozent ein. Dem Industriekonzern machen die hohen Kosten für den Umbau der Stahlsparte immer mehr zu schaffen.

