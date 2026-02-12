Vorbörse 12.02.2026

Dax startet mit Aufschlägen in den Handel

onvista · Uhr
Der Dax dürfte seinen Rückschlag vom Vortag am Donnerstag zunächst fast wieder wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 24.966 Punkte. Damit hält sich der Dax in der Nähe der runden Marke von 25.000 Punkten und lauert auf einen weiteren Ausbruchsversuch über die dortige Charthürde. Entscheidend dafür wäre das gut eine Woche alte, nächste Zwischenhoch knapp unter 25.100 Punkten. Die US-Indizes hatten am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert, ihre Gewinne jedoch schnell wieder abgegeben. Nach dem europäischen Handelsende beruhigte sich das Geschehen aber und es folgten keine Kursverluste, obwohl die Renditen am Anleihemarkt deutlich anzogen.

USA: Ohne klare Richtung

Auf den ersten Blick starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch an den New Yorker Börsen keine Orientierung geboten. Die Beschäftigtenzahl war in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet gestiegen. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Der Dow Jones Industrial rutschte zeitweise wieder unter die runde Marke von 50.000 Punkten.

Zum Börsenende gab der US-Leitindex noch um 0,13 Prozent auf 50.121,40 Punkte nach. Am Vortag hatte er noch seinen Rekord auf über 50.500 Zähler weiter nach oben geschraubt. Old Economy hatte im Dow am Mittwoch die Nase vorn, Techwerte wie IBM und Salesforce landeten mit deutlichen Abschlägen hinten. Gleichwohl gewann der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100  0,29 Prozent auf 25.201,26 Punkte - angeführt von Micron mit einem Plus von rund 10 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.121- 0,13 Prozent
S&P 5006.941- 0,00 Prozent
Nasdaq 23.066- 0,16 Prozent

Asien: Vorsicht bestimmt das Bild

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Allerdings bestimmte Vorsicht das Bild. Etwas Rückenwind lieferten durchaus gute US-Arbeitsmarktdaten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab. Techwerte hatten teils bereits in den USA geschwächelt, während Standardwerte dort einmal mehr gefragt waren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsschluss knapp im Plus.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22557.639+ 0,10 Prozent
Hang Seng27.266- 0,80 Prozent
CSI 3004.713+ 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,70- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,79+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,17+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1872- 0,31  Prozent
Dollar in Yen153,04+ 0,45 Prozent
Euro in Yen181,58+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent69,63 USD- 0,51 USD
WTI64,91 USD- 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 50 (46) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 33 (29) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 162 (129) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 9,40 (9) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 40 (39) EUR - 'OVERWEIGHT'

MORGAN STANLEY HEBT ZALANDO AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 23 EUR

LBBW SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 170 (130) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

