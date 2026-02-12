Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen

12.02.2026
EQS-Media / 12.02.2026 / 08:33 CET/CEST

Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen

Berliner Payment-Orchestrator erklärt den strategischen Aufbau seines PSP-Netzwerks für abgeschlossen – globale Abdeckung von SEPA über Nordamerika und Lateinamerika bis Asien-Pazifik, Hongkong und Afrika steht

Berlin, 12. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss des strategischen Aufbaus ihres internationalen Partnernetzwerks bekannt. Das Unternehmen verfügt damit über Zugang zu über 500 Zahlungsmethoden in mehr als 180 Ländern und 200+ Währungen – von Visa und Mastercard über Apple Pay, Alipay und SEPA-Instant bis hin zu Pix in Brasilien, Interac in Kanada und UPI in Indien.

„Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus – das ist unser strategischer Vorteil.“

Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE

„Mit dem Abschluss unserer Netzwerk-Strategie können wir Unternehmen jeder Größe eine Zahlungsreichweite bieten, die nahezu jeden relevanten Markt der Erde abdeckt – von Hongkong bis São Paulo, von Stockholm bis Kapstadt. Unsere Kunden erhalten die gesamte Komplexität internationaler Zahlungssysteme aus einer Hand, profitieren aber gleichzeitig davon, dass wir für jeden Markt und jede Anforderung den jeweils besten spezialisierten Partner einsetzen“, erläutert Herbst.

Der Aufbau des Partnernetzwerks war von Beginn an das zentrale strategische Ziel des Unternehmens. Als unabhängiger Payment-Orchestrator setzt die Deutsche Payment A1M SE bewusst auf Partnerschaften mit spezialisierten Payment Service Providern statt auf den Aufbau eigener Zahlungsinfrastruktur. Mit der heutigen Bekanntgabe erklärt das Unternehmen diese Aufbauphase für abgeschlossen.

Länderabdeckung im Detail

Europa – SEPA-Raum und darüber hinaus

Lückenlose Abdeckung des gesamten SEPA-Raums mit 50 Ländern und Territorien:

RegionLänder
DACHDeutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein
NordicsDänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Island
BeneluxNiederlande, Belgien, Luxemburg
WesteuropaFrankreich, Irland, Monaco
SüdeuropaItalien, Spanien, Portugal, Griechenland, Malta, Zypern, Andorra, San Marino, Vatikanstadt
SüdosteuropaKroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo
OsteuropaPolen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Moldawien
BaltikumEstland, Lettland, Litauen
Britische InselnVereinigtes Königreich, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar

Nord-, Mittel- und Südamerika

RegionLänder
NordamerikaVereinigte Staaten von Amerika, Kanada
Mexiko & ZentralamerikaMexiko, Costa Rica, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belize
KaribikJamaika, Trinidad und Tobago, Dominikanische Republik, Haiti
SüdamerikaBrasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Suriname

Asien-Pazifik

RegionLänder
OstasienChina, Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea
SüdostasienSingapur, Vietnam, Philippinen, Thailand, Malaysia, Indonesien
SüdasienIndien
OzeanienAustralien, Neuseeland

Naher Osten, Türkei und Afrika

RegionLänder
Naher OstenVereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Katar, Jordanien, Libanon
TürkeiTürkei
NordafrikaMarokko, Ägypten, Tunesien
Subsahara-AfrikaSüdafrika, Kenia, Nigeria, Ghana

Verfügbare Zahlungsmethoden im Detail

Das aggregierte Portfolio des Partnernetzwerks umfasst sämtliche relevanten Zahlungskategorien:

KategorieZahlungsmethoden
Internationale KreditkartenVisa, Mastercard, American Express, JCB, Discover, Diners Club
Internationale DebitkartenVisa Debit, Mastercard Debit, Maestro, V Pay
Chinesische KartensystemeUnionPay
Lokale Karten – BrasilienElo, Hipercard
Lokale Karten – ChileMagna
Lokale Karten – BelgienBancontact / Mister Cash
Lokale Karten – DeutschlandGirocard (In-Store / POS)
Digitale Wallets – GlobalApple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal
Digitale Wallets – ChinaAlipay, WeChat Pay
Digitale Wallets – EuropaSkrill, Satispay (IT), MobilePay (DK/FI), Paysera (PL)
Open Banking – PaneuropäischDPMax, Trustly, Wero, Pay by Bank
Open Banking – NiederlandeiDEAL
Open Banking – PolenBLIK, Przelewy24
Open Banking – ÖsterreichEPS
Open Banking – ItalienMyBank
Open Banking – PortugalMultibanco
Open Banking – DACHKlarna / Sofort
Echtzeit – BrasilienPix
Echtzeit – MexikoSPEI
Echtzeit – IndienUPI
Echtzeit – KanadaInterac Online, Interac e-Transfer
SEPA-ÜberweisungenSEPA Credit Transfer, SEPA Instant Credit Transfer
Lastschrift – EuropaSEPA Direct Debit (Core), EuroDebit
Lastschrift – UKBacs Direct Debit
Lastschrift – USAACH Direct Debit
Buy Now Pay LaterKlarna (Rechnung / Ratenkauf) + 70 weitere BNPL-Anbieter via BNPL Cloud
Prepaid / VoucherPaysafecard (global)
Cash-basiert – MexikoOXXO
Cash-basiert – BrasilienBoleto Bancário
KryptowährungenBitcoin, Ethereum u. a. via BitPay-Integration
Recurring / SubscriptionsTokenisierte Kartenzahlungen, SEPA-Mandate, Card-on-File
POS / In-StoreKontaktlose Kartenzahlung (NFC), Girocard, Debitkarten-Terminals

Netzwerk-Kennzahlen auf einen Blick

KennzahlWert
Erreichbare Länder180+ auf fünf Kontinenten
SEPA-Raum50 Länder und Territorien – 520 Mio. Konsumenten
Verfügbare Zahlungsmethoden500+ (Karten, Wallets, APMs, Open Banking, BNPL, Crypto, POS)
Processing-Währungen200+
Settlement-Währungen25+
Bankverbindungen weltweit1.000+
BNPL-Anbieter (via BNPL Cloud)70+
BranchenE-Commerce, POS / Retail, iGaming, Forex, Travel, Crypto, Subscription, Hospitality

Orchestrierung als strategischer Vorteil
Das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE deckt als unabhängige Sales Organization (ISO) sämtliche relevanten Zahlungsmärkte weltweit ab – ohne eigene Zahlungsinfrastruktur betreiben zu müssen. Der Kern des Geschäftsmodells: Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus.

Händler erhalten über eine einzige Partnerschaft Zugang zu sämtlichen aufgeführten Ländern, Zahlungsarten und Währungen – ohne selbst multiple Verträge mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern abschließen und verwalten zu müssen. Ergänzend optimiert die KI-gestützte Lösung SaveMyFees bestehende Zahlungskosten, während die BNPL Cloud mit über 70 Buy-Now-Pay-Later-Anbietern die Conversion-Rate im E-Commerce steigert.

„Kein einzelner PSP deckt alle Märkte und alle Zahlungsarten optimal ab. Genau das war unser strategisches Ziel: Ein Netzwerk aufbauen, das für jede Anforderung die beste Lösung bereithält. Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht“, so Herbst.

– – –

Über Deutsche Payment A1M SE
Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) ist ein börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin. Als unabhängige Sales Organization (ISO) verbindet das Unternehmen Händler und Unternehmen mit einem Netzwerk von über 70 Payment Service Providern weltweit. Durch strategische Beratung, KI-gestützte Kostenoptimierung (SaveMyFees) und eine proprietäre Proxy-Gateway-Lösung bietet das Unternehmen eine einzigartige Wertschöpfung im fragmentierten europäischen Payment-Markt. Notiert an der Börse Düsseldorf.

Pressekontakt Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40, 10117 Berlin
Vorstand: Alex Herbst
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Web: www.deutsche-payment.com

Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Die aufgeführten Länder und Zahlungsmethoden stehen über das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE zur Verfügung; die konkrete Verfügbarkeit für einzelne Händler kann je nach Branche, Risikoklassifizierung und regulatorischen Anforderungen variieren.

