Deutsche Payment A1M SE schließt Aufbau des strategischen Partnernetzwerks ab: Zahlungsabwicklung in über 180 Ländern mit 500+ Zahlungsmethoden und 200+ Währungen
Berliner Payment-Orchestrator erklärt den strategischen Aufbau seines PSP-Netzwerks für abgeschlossen – globale Abdeckung von SEPA über Nordamerika und Lateinamerika bis Asien-Pazifik, Hongkong und Afrika steht
Berlin, 12. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss des strategischen Aufbaus ihres internationalen Partnernetzwerks bekannt. Das Unternehmen verfügt damit über Zugang zu über 500 Zahlungsmethoden in mehr als 180 Ländern und 200+ Währungen – von Visa und Mastercard über Apple Pay, Alipay und SEPA-Instant bis hin zu Pix in Brasilien, Interac in Kanada und UPI in Indien.
„Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus – das ist unser strategischer Vorteil.“
Alex Herbst, Vorstand Deutsche Payment A1M SE
„Mit dem Abschluss unserer Netzwerk-Strategie können wir Unternehmen jeder Größe eine Zahlungsreichweite bieten, die nahezu jeden relevanten Markt der Erde abdeckt – von Hongkong bis São Paulo, von Stockholm bis Kapstadt. Unsere Kunden erhalten die gesamte Komplexität internationaler Zahlungssysteme aus einer Hand, profitieren aber gleichzeitig davon, dass wir für jeden Markt und jede Anforderung den jeweils besten spezialisierten Partner einsetzen“, erläutert Herbst.
Der Aufbau des Partnernetzwerks war von Beginn an das zentrale strategische Ziel des Unternehmens. Als unabhängiger Payment-Orchestrator setzt die Deutsche Payment A1M SE bewusst auf Partnerschaften mit spezialisierten Payment Service Providern statt auf den Aufbau eigener Zahlungsinfrastruktur. Mit der heutigen Bekanntgabe erklärt das Unternehmen diese Aufbauphase für abgeschlossen.
Länderabdeckung im Detail
Europa – SEPA-Raum und darüber hinaus
Lückenlose Abdeckung des gesamten SEPA-Raums mit 50 Ländern und Territorien:
|Region
|Länder
|DACH
|Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein
|Nordics
|Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Island
|Benelux
|Niederlande, Belgien, Luxemburg
|Westeuropa
|Frankreich, Irland, Monaco
|Südeuropa
|Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Malta, Zypern, Andorra, San Marino, Vatikanstadt
|Südosteuropa
|Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo
|Osteuropa
|Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Moldawien
|Baltikum
|Estland, Lettland, Litauen
|Britische Inseln
|Vereinigtes Königreich, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar
Nord-, Mittel- und Südamerika
|Region
|Länder
|Nordamerika
|Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada
|Mexiko & Zentralamerika
|Mexiko, Costa Rica, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belize
|Karibik
|Jamaika, Trinidad und Tobago, Dominikanische Republik, Haiti
|Südamerika
|Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Suriname
Asien-Pazifik
|Region
|Länder
|Ostasien
|China, Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea
|Südostasien
|Singapur, Vietnam, Philippinen, Thailand, Malaysia, Indonesien
|Südasien
|Indien
|Ozeanien
|Australien, Neuseeland
Naher Osten, Türkei und Afrika
|Region
|Länder
|Naher Osten
|Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Katar, Jordanien, Libanon
|Türkei
|Türkei
|Nordafrika
|Marokko, Ägypten, Tunesien
|Subsahara-Afrika
|Südafrika, Kenia, Nigeria, Ghana
Verfügbare Zahlungsmethoden im Detail
Das aggregierte Portfolio des Partnernetzwerks umfasst sämtliche relevanten Zahlungskategorien:
|Kategorie
|Zahlungsmethoden
|Internationale Kreditkarten
|Visa, Mastercard, American Express, JCB, Discover, Diners Club
|Internationale Debitkarten
|Visa Debit, Mastercard Debit, Maestro, V Pay
|Chinesische Kartensysteme
|UnionPay
|Lokale Karten – Brasilien
|Elo, Hipercard
|Lokale Karten – Chile
|Magna
|Lokale Karten – Belgien
|Bancontact / Mister Cash
|Lokale Karten – Deutschland
|Girocard (In-Store / POS)
|Digitale Wallets – Global
|Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal
|Digitale Wallets – China
|Alipay, WeChat Pay
|Digitale Wallets – Europa
|Skrill, Satispay (IT), MobilePay (DK/FI), Paysera (PL)
|Open Banking – Paneuropäisch
|DPMax, Trustly, Wero, Pay by Bank
|Open Banking – Niederlande
|iDEAL
|Open Banking – Polen
|BLIK, Przelewy24
|Open Banking – Österreich
|EPS
|Open Banking – Italien
|MyBank
|Open Banking – Portugal
|Multibanco
|Open Banking – DACH
|Klarna / Sofort
|Echtzeit – Brasilien
|Pix
|Echtzeit – Mexiko
|SPEI
|Echtzeit – Indien
|UPI
|Echtzeit – Kanada
|Interac Online, Interac e-Transfer
|SEPA-Überweisungen
|SEPA Credit Transfer, SEPA Instant Credit Transfer
|Lastschrift – Europa
|SEPA Direct Debit (Core), EuroDebit
|Lastschrift – UK
|Bacs Direct Debit
|Lastschrift – USA
|ACH Direct Debit
|Buy Now Pay Later
|Klarna (Rechnung / Ratenkauf) + 70 weitere BNPL-Anbieter via BNPL Cloud
|Prepaid / Voucher
|Paysafecard (global)
|Cash-basiert – Mexiko
|OXXO
|Cash-basiert – Brasilien
|Boleto Bancário
|Kryptowährungen
|Bitcoin, Ethereum u. a. via BitPay-Integration
|Recurring / Subscriptions
|Tokenisierte Kartenzahlungen, SEPA-Mandate, Card-on-File
|POS / In-Store
|Kontaktlose Kartenzahlung (NFC), Girocard, Debitkarten-Terminals
Netzwerk-Kennzahlen auf einen Blick
|Kennzahl
|Wert
|Erreichbare Länder
|180+ auf fünf Kontinenten
|SEPA-Raum
|50 Länder und Territorien – 520 Mio. Konsumenten
|Verfügbare Zahlungsmethoden
|500+ (Karten, Wallets, APMs, Open Banking, BNPL, Crypto, POS)
|Processing-Währungen
|200+
|Settlement-Währungen
|25+
|Bankverbindungen weltweit
|1.000+
|BNPL-Anbieter (via BNPL Cloud)
|70+
|Branchen
|E-Commerce, POS / Retail, iGaming, Forex, Travel, Crypto, Subscription, Hospitality
Orchestrierung als strategischer Vorteil
Das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE deckt als unabhängige Sales Organization (ISO) sämtliche relevanten Zahlungsmärkte weltweit ab – ohne eigene Zahlungsinfrastruktur betreiben zu müssen. Der Kern des Geschäftsmodells: Alles aus einer Hand, aber nicht aus einem Haus.
Händler erhalten über eine einzige Partnerschaft Zugang zu sämtlichen aufgeführten Ländern, Zahlungsarten und Währungen – ohne selbst multiple Verträge mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern abschließen und verwalten zu müssen. Ergänzend optimiert die KI-gestützte Lösung SaveMyFees bestehende Zahlungskosten, während die BNPL Cloud mit über 70 Buy-Now-Pay-Later-Anbietern die Conversion-Rate im E-Commerce steigert.
„Kein einzelner PSP deckt alle Märkte und alle Zahlungsarten optimal ab. Genau das war unser strategisches Ziel: Ein Netzwerk aufbauen, das für jede Anforderung die beste Lösung bereithält. Dieses Ziel haben wir jetzt erreicht“, so Herbst.
– – –
Über Deutsche Payment A1M SE
Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) ist ein börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin. Als unabhängige Sales Organization (ISO) verbindet das Unternehmen Händler und Unternehmen mit einem Netzwerk von über 70 Payment Service Providern weltweit. Durch strategische Beratung, KI-gestützte Kostenoptimierung (SaveMyFees) und eine proprietäre Proxy-Gateway-Lösung bietet das Unternehmen eine einzigartige Wertschöpfung im fragmentierten europäischen Payment-Markt. Notiert an der Börse Düsseldorf.
Pressekontakt Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40, 10117 Berlin
Vorstand: Alex Herbst
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Web: www.deutsche-payment.com
Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Die aufgeführten Länder und Zahlungsmethoden stehen über das Partnernetzwerk der Deutsche Payment A1M SE zur Verfügung; die konkrete Verfügbarkeit für einzelne Händler kann je nach Branche, Risikoklassifizierung und regulatorischen Anforderungen variieren.
