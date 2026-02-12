Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges/Mot-clé supplémentaire

Die Vaudoise Versicherungen und die Zuger Kantonalbank lancieren gemeinsam eine innovative digitale Anlagelösung



12.02.2026





Lausanne, 12. Februar 2026 – Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gehen die Vaudoise Versicherungen und die Zuger Kantonalbank mit einer digitalen Anlagelösung auf die neuen Vorsorgebedürfnisse von Privatpersonen ein.

Das komplett digitale Angebot trägt den Namen Vaudoise InvestPlus und ermöglicht es, über fünf Anlagestrategien in die drei Anlagefonds des Vaudoise Umbrella Funds zu investieren. Kundinnen und Kunden, die flexibler anlegen möchten, können ihre Investitionen diversifizieren und von Lösungen profitieren, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Vaudoise InvestPlus passt sich mit individuellen Entnahmeplänen und Anlagemöglichkeiten der finanziellen Situation im Laufe des Lebens an. Die Lösung wird ausschliesslich über das schweizweite Agenturnetz der Vaudoise vertrieben, um eine persönliche und kundennahe Begleitung zu gewährleisten. Strategische Partnerschaft mit der Zuger Kantonalbank «Für dieses Projekt haben die Vaudoise Versicherungen bewusst die Zuger Kantonalbank als Partnerin gewählt. Ausschlaggebend waren ihre erstklassige Reputation, ihre digitale Innovationskraft und ihre ausgewiesene Kompetenz für massgeschneiderte Lösungen. Dank der Synergie, die wir durch das Bündeln unserer Kompetenzen schaffen, können wir unseren Versicherten moderne, leistungsfähige Anlagelösungen bieten», so Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise Versicherungen. «Wir freuen uns, die Vaudoise Versicherungen als Partnerin bei der Entwicklung und beim Betrieb ihres neuen Angebots Vaudoise InvestPlus zu begleiten. Die Partnerschaft unterstreicht unseren gemeinsamen Antrieb, Innovationen im Anlagebereich voranzubringen. Gemeinsam haben wir eine digitale Lösung geschaffen, die es ermöglicht, frei werdende Gelder aus auslaufenden Versicherungspolicen effizient zu investieren und zu verwalten», ergänzt Hanspeter Rhyner, CEO der Zuger Kantonalbank. Vorteile für Kundinnen und Kunden Kundinnen und Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung der Vaudoise, attraktiven Renditen und einer selektiven Auswahl an Anlageprodukten. Die Vaudoise zeichnet sich bereits durch Kundennähe und finanzielle Stabilität aus – Vaudoise InvestPlus verbindet all diese Stärken mit den Vorteilen einer verlässlichen digitalen Lösung.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025–2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Zuger Kantonalbank Die 1892 gegründete Zuger Kantonalbank ist das führende Finanzinstitut in der Wirtschaftsregion Zug. Sie ist eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Ihre an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien sind zu 50 Prozent im Besitz des Kantons. Die weiteren 50 Prozent verteilen sich auf rund 11’000 Privataktionärinnen und -aktionäre. In total 14 Geschäftsstellen im ganzen Kanton Zug und mit rund 580 Mitarbeitenden bietet die Zuger Kantonalbank das gesamte Geschäftsspektrum einer Universalbank an. Per 30. Juni 2025 weist die Zuger Kantonalbank eine Bilanzsumme von 19,7 Mrd. Franken aus. www.zugerkb.ch



