Smartbroker+ Aktion für onvista Nutzer

Dieser Broker bietet aktuell 80 € ETF-Prämie für Neukunden

onvista · Uhr
Quelle: Malochka Mikalai/Shutterstock.com

Wer ein neues Wertpapierdepot eröffnen möchte, kann aktuell von einer ETF-Prämie profitieren. Smartbroker+* bietet im Rahmen einer Neukunden-Aktion ETF-Anteile im Wert von 80 €, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Wie die Aktion funktioniert, was du dafür tun musst und für wen sich ein Smartbroker+ Depot eignet, erfährst du hier im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze

  • Aktion: 80 € ETF-Prämie für Neukunden
  • Voraussetzung: Depot eröffnen und mindestens 6 Trades durchführen
  • Zeitraum: 12.02.2026 bis 17.04.2026
  • Prämie: ETF-Anteile (MSCI World, ISIN IE00B4L5Y983) im Wert von 80 €
Zur Aktion*

Details zur aktuellen Aktion von Smartbroker+

Im Aktionszeitraum vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 17. April 2026 erhalten Neukunden bei Smartbroker+ eine ETF-Prämie im Wert von 80 €, sofern sie die Teilnahmebedingungen erfüllen.

Die Prämie wird in Form von Anteilen eines MSCI World ETF (ISIN IE00B4L5Y983) in das Depot eingebucht.

Wichtig: Es handelt sich um ein spezielles Angebot für onvista-Nutzer. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn du das Depot über den entsprechenden Aktionslink eröffnest.

So funktioniert die Smartbroker+ Aktion – Schritt für Schritt

Damit du die ETF-Prämie erhältst, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Depot eröffnen

Eröffne im Aktionszeitraum ein Smartbroker+* Depot über den entsprechenden Aktionslink*.

2. Identifizierung abschließen

Schließe die Verifizierung (z. B. per Video-Ident oder Post-Ident) ab und aktiviere dein Depot.

3. Mindestens sechs Trades ausführen

Führe im Aktionszeitraum mindestens sechs Wertpapiertransaktionen durch. Dabei gilt:

  • Käufe und Verkäufe zählen jeweils als einzelner Trade
  • Sparplanausführungen werden nicht berücksichtigt

4. ETF-Prämie erhalten

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erfolgt die Einbuchung der ETF-Anteile im Wert von 80 € in der Kalenderwoche 20 (11.05.2026 – 17.05.2026) automatisch in Dein Depot.

Zur Aktion*

Die wichtigsten Vorteile des Smartbroker+ Depots

Smartbroker+* positioniert sich als günstiger Onlinebroker mit einem starken Fokus auf ETF-Investments und Sparpläne.

  • Große ETF-Auswahl: Mehr als 2.500 ETFs handelbar.
  • Breites Wertpapierangebot: Neben ETFs sind auch Aktien, Fonds, Anleihen und Derivate handelbar.
  • Kostenlose Sparpläne: Über 2.500 ETFs, 7.500 Aktien und 800 Fonds können kostenlos per Sparplan bespart werden.
  • Flexible Sparraten: Sparpläne sind bereits ab 1 € Sparrate möglich.
  • Keine Depotführungsgebühr: Das Depot ist dauerhaft kostenfrei.
  • Moderne Handelsplattform: Web-Plattform und App ermöglichen flexiblen Zugriff auf dein Depot.
  • Zinsen aufs Verrechnungskonto: 1,75 % p. a. für dein Cash bis 100.000 € (1,5 % p. a. bis 1 Mio. €)

Für wen eignet sich ein Smartbroker+ Depot?

Ein Smartbroker+* Depot eignet sich besonders für:

  • Anleger, die regelmäßig ETF-Sparpläne kostengünstig ausführen möchten
  • Investoren mit Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau
  • Einsteiger, die mit kleinen Sparraten starten möchten
  • Anleger, die eine große ETF-Auswahl schätzen

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem Smartbroker+ Depot auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Hier geht's zu unserem Broker-Vergleich

Fazit: 80 € ETF-Prämie als zusätzlicher Anreiz

Die aktuelle Smartbroker+* Aktion bietet einen finanziellen Zusatzanreiz für alle, die ohnehin ein Depot eröffnen und aktiv handeln möchten. Mit ETF-Anteilen im Wert von 80 € erhältst du einen Startbonus für dein Portfolio.

Entscheidend bleiben jedoch die allgemeinen Konditionen, das Handelsangebot und deine persönliche Anlagestrategie. Die Prämie kann ein zusätzlicher Vorteil sein – sollte aber nicht der alleinige Grund für die Depoteröffnung sein.

Zur Aktion*

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").

