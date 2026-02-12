Dieser Broker bietet aktuell 80 € ETF-Prämie für Neukunden

Wer ein neues Wertpapierdepot eröffnen möchte, kann aktuell von einer ETF-Prämie profitieren. Smartbroker+* bietet im Rahmen einer Neukunden-Aktion ETF-Anteile im Wert von 80 €, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Wie die Aktion funktioniert, was du dafür tun musst und für wen sich ein Smartbroker+ Depot eignet, erfährst du hier im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze Aktion: 80 € ETF-Prämie für Neukunden

80 € ETF-Prämie für Neukunden Voraussetzung: Depot eröffnen und mindestens 6 Trades durchführen

Depot eröffnen und mindestens 6 Trades durchführen Zeitraum: 12.02.2026 bis 17.04.2026

12.02.2026 bis 17.04.2026 Prämie: ETF-Anteile (MSCI World, ISIN IE00B4L5Y983) im Wert von 80 €

Details zur aktuellen Aktion von Smartbroker+

Im Aktionszeitraum vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 17. April 2026 erhalten Neukunden bei Smartbroker+ eine ETF-Prämie im Wert von 80 €, sofern sie die Teilnahmebedingungen erfüllen.

Die Prämie wird in Form von Anteilen eines MSCI World ETF (ISIN IE00B4L5Y983) in das Depot eingebucht.

Wichtig: Es handelt sich um ein spezielles Angebot für onvista-Nutzer. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn du das Depot über den entsprechenden Aktionslink eröffnest.

So funktioniert die Smartbroker+ Aktion – Schritt für Schritt

Damit du die ETF-Prämie erhältst, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Depot eröffnen

Eröffne im Aktionszeitraum ein Smartbroker+* Depot über den entsprechenden Aktionslink*.

2. Identifizierung abschließen

Schließe die Verifizierung (z. B. per Video-Ident oder Post-Ident) ab und aktiviere dein Depot.

3. Mindestens sechs Trades ausführen

Führe im Aktionszeitraum mindestens sechs Wertpapiertransaktionen durch. Dabei gilt:

Käufe und Verkäufe zählen jeweils als einzelner Trade

Sparplanausführungen werden nicht berücksichtigt

4. ETF-Prämie erhalten

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erfolgt die Einbuchung der ETF-Anteile im Wert von 80 € in der Kalenderwoche 20 (11.05.2026 – 17.05.2026) automatisch in Dein Depot.

Die wichtigsten Vorteile des Smartbroker+ Depots

Smartbroker+* positioniert sich als günstiger Onlinebroker mit einem starken Fokus auf ETF-Investments und Sparpläne.

Große ETF-Auswahl: Mehr als 2.500 ETFs handelbar.

Mehr als 2.500 ETFs handelbar. Breites Wertpapierangebot: Neben ETFs sind auch Aktien, Fonds, Anleihen und Derivate handelbar.

Neben ETFs sind auch Aktien, Fonds, Anleihen und Derivate handelbar. Kostenlose Sparpläne: Über 2.500 ETFs, 7.500 Aktien und 800 Fonds können kostenlos per Sparplan bespart werden.

Über 2.500 ETFs, 7.500 Aktien und 800 Fonds können kostenlos per Sparplan bespart werden. Flexible Sparraten: Sparpläne sind bereits ab 1 € Sparrate möglich.

Sparpläne sind bereits ab 1 € Sparrate möglich. Keine Depotführungsgebühr: Das Depot ist dauerhaft kostenfrei.

Das Depot ist dauerhaft kostenfrei. Moderne Handelsplattform: Web-Plattform und App ermöglichen flexiblen Zugriff auf dein Depot.

Web-Plattform und App ermöglichen flexiblen Zugriff auf dein Depot. Zinsen aufs Verrechnungskonto: 1,75 % p. a. für dein Cash bis 100.000 € (1,5 % p. a. bis 1 Mio. €)

Für wen eignet sich ein Smartbroker+ Depot?

Ein Smartbroker+* Depot eignet sich besonders für:

Anleger, die regelmäßig ETF-Sparpläne kostengünstig ausführen möchten

Investoren mit Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau

Einsteiger, die mit kleinen Sparraten starten möchten

Anleger, die eine große ETF-Auswahl schätzen

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem Smartbroker+ Depot auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit: 80 € ETF-Prämie als zusätzlicher Anreiz

Die aktuelle Smartbroker+* Aktion bietet einen finanziellen Zusatzanreiz für alle, die ohnehin ein Depot eröffnen und aktiv handeln möchten. Mit ETF-Anteilen im Wert von 80 € erhältst du einen Startbonus für dein Portfolio.

Entscheidend bleiben jedoch die allgemeinen Konditionen, das Handelsangebot und deine persönliche Anlagestrategie. Die Prämie kann ein zusätzlicher Vorteil sein – sollte aber nicht der alleinige Grund für die Depoteröffnung sein.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").