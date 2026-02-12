Dieser Broker bietet aktuell 80 € ETF-Prämie für Neukunden
Wer ein neues Wertpapierdepot eröffnen möchte, kann aktuell von einer ETF-Prämie profitieren. Smartbroker+* bietet im Rahmen einer Neukunden-Aktion ETF-Anteile im Wert von 80 €, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Wie die Aktion funktioniert, was du dafür tun musst und für wen sich ein Smartbroker+ Depot eignet, erfährst du hier im Überblick.
Das Wichtigste in Kürze
- Aktion: 80 € ETF-Prämie für Neukunden
- Voraussetzung: Depot eröffnen und mindestens 6 Trades durchführen
- Zeitraum: 12.02.2026 bis 17.04.2026
- Prämie: ETF-Anteile (MSCI World, ISIN IE00B4L5Y983) im Wert von 80 €
Details zur aktuellen Aktion von Smartbroker+
Im Aktionszeitraum vom 12. Februar 2026 bis einschließlich 17. April 2026 erhalten Neukunden bei Smartbroker+ eine ETF-Prämie im Wert von 80 €, sofern sie die Teilnahmebedingungen erfüllen.
Die Prämie wird in Form von Anteilen eines MSCI World ETF (ISIN IE00B4L5Y983) in das Depot eingebucht.
Wichtig: Es handelt sich um ein spezielles Angebot für onvista-Nutzer. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn du das Depot über den entsprechenden Aktionslink eröffnest.
So funktioniert die Smartbroker+ Aktion – Schritt für Schritt
Damit du die ETF-Prämie erhältst, sind folgende Schritte erforderlich:
1. Depot eröffnen
Eröffne im Aktionszeitraum ein Smartbroker+* Depot über den entsprechenden Aktionslink*.
2. Identifizierung abschließen
Schließe die Verifizierung (z. B. per Video-Ident oder Post-Ident) ab und aktiviere dein Depot.
3. Mindestens sechs Trades ausführen
Führe im Aktionszeitraum mindestens sechs Wertpapiertransaktionen durch. Dabei gilt:
- Käufe und Verkäufe zählen jeweils als einzelner Trade
- Sparplanausführungen werden nicht berücksichtigt
4. ETF-Prämie erhalten
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erfolgt die Einbuchung der ETF-Anteile im Wert von 80 € in der Kalenderwoche 20 (11.05.2026 – 17.05.2026) automatisch in Dein Depot.
Die wichtigsten Vorteile des Smartbroker+ Depots
Smartbroker+* positioniert sich als günstiger Onlinebroker mit einem starken Fokus auf ETF-Investments und Sparpläne.
- Große ETF-Auswahl: Mehr als 2.500 ETFs handelbar.
- Breites Wertpapierangebot: Neben ETFs sind auch Aktien, Fonds, Anleihen und Derivate handelbar.
- Kostenlose Sparpläne: Über 2.500 ETFs, 7.500 Aktien und 800 Fonds können kostenlos per Sparplan bespart werden.
- Flexible Sparraten: Sparpläne sind bereits ab 1 € Sparrate möglich.
- Keine Depotführungsgebühr: Das Depot ist dauerhaft kostenfrei.
- Moderne Handelsplattform: Web-Plattform und App ermöglichen flexiblen Zugriff auf dein Depot.
- Zinsen aufs Verrechnungskonto: 1,75 % p. a. für dein Cash bis 100.000 € (1,5 % p. a. bis 1 Mio. €)
Für wen eignet sich ein Smartbroker+ Depot?
Ein Smartbroker+* Depot eignet sich besonders für:
- Anleger, die regelmäßig ETF-Sparpläne kostengünstig ausführen möchten
- Investoren mit Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau
- Einsteiger, die mit kleinen Sparraten starten möchten
- Anleger, die eine große ETF-Auswahl schätzen
Weitere Broker vergleichen
Wer neben dem Smartbroker+ Depot auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.
Fazit: 80 € ETF-Prämie als zusätzlicher Anreiz
Die aktuelle Smartbroker+* Aktion bietet einen finanziellen Zusatzanreiz für alle, die ohnehin ein Depot eröffnen und aktiv handeln möchten. Mit ETF-Anteilen im Wert von 80 € erhältst du einen Startbonus für dein Portfolio.
Entscheidend bleiben jedoch die allgemeinen Konditionen, das Handelsangebot und deine persönliche Anlagestrategie. Die Prämie kann ein zusätzlicher Vorteil sein – sollte aber nicht der alleinige Grund für die Depoteröffnung sein.
* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").
