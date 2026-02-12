Chartzeit Eilmeldung

Dieses Biotech-Unternehmen kassiert Milliarden – ohne selbst Medikamente zu entwickeln

Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: funnyangel/Shutterstock.com

Während die Märkte von KI-Ängsten und Tech-Turbulenzen geplagt werden, läuft in einer Ecke des Biotech-Sektors ein Geschäftsmodell, das viele Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ein Unternehmen hat einen Weg gefunden, am Boom der modernen Medizin zu partizipieren – ohne das volle Risiko klassischer Biotech-Wetten zu tragen. Statt selbst durch die nervenzehrenden klinischen Studien zu gehen, lässt es die großen Pharmakonzerne die Arbeit machen und kassiert dafür wiederkehrende Lizenzgebühren. Die Zahlen sprechen für sich: Über 50 Prozent Wachstum bei den Royalty-Einnahmen, Margen von über 80 Prozent, und eine strategische Neuausrichtung, die das Geschäft bis in die 2040er Jahre absichern soll. Warum trotzdem kaum jemand darüber spricht – und ob sich genau jetzt der Einstieg lohnt.

