Dieses Biotech-Unternehmen kassiert Milliarden – ohne selbst Medikamente zu entwickeln
Während die Märkte von KI-Ängsten und Tech-Turbulenzen geplagt werden, läuft in einer Ecke des Biotech-Sektors ein Geschäftsmodell, das viele Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ein Unternehmen hat einen Weg gefunden, am Boom der modernen Medizin zu partizipieren – ohne das volle Risiko klassischer Biotech-Wetten zu tragen. Statt selbst durch die nervenzehrenden klinischen Studien zu gehen, lässt es die großen Pharmakonzerne die Arbeit machen und kassiert dafür wiederkehrende Lizenzgebühren. Die Zahlen sprechen für sich: Über 50 Prozent Wachstum bei den Royalty-Einnahmen, Margen von über 80 Prozent, und eine strategische Neuausrichtung, die das Geschäft bis in die 2040er Jahre absichern soll. Warum trotzdem kaum jemand darüber spricht – und ob sich genau jetzt der Einstieg lohnt.
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)