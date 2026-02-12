EQS-Adhoc: RCM Beteiligungs AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, nicht testiert)

EQS-Ad-hoc: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

Sindelfingen, den 12. Februar 2026

Vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, nicht testiert)

Einzelgesellschaft RCM AG mit Gewinn nach Steuern von ca. + 0,54 Mio. € nach + 0,64 Mio. € im Vorjahr

Konzern-Ergebnis nach Steuern voraussichtlich bei ca. – 0,73 Mio. € nach + 1,86 Mio. € im Vorjahr

Ergebnisveränderung insbesondere durch fehlende Projektrealisierungen (Vorjahr: ca. + 2,55 Mio. € aus Immobilien- und Beteiligungsabgängen)

Zusätzliche Ergebnisbelastung durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Immobilienwerte und Finanzanlagen

Konzern-Bilanzsumme ca. + 7 % auf ca. 38,12 Mio. €

Weiterhin solide Eigenkapitalquote (ca. 48,5 %)

Projektrealisierung für das Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Der Vorstand der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) gibt hiermit die vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der Jahresabschluss befindet sich derzeit in der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Die Feststellung durch den Aufsichtsrat wird voraussichtlich am 9. März 2026 erfolgen.

RCM-Konzern (vorläufig, nicht testiert)

Das vorläufige Konzernergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2025 beläuft sich auf ca. – 0,73 Mio. € nach + 1,86 Mio. € im Vorjahr.

Die Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Geschäftsjahr 2025 konzernweit keine wesentlichen Projekte realisiert wurden. Im Vorjahr hatten noch ca. + 1,58 Mio. € aus Immobilienveräußerungen über die Tochtergesellschaften SM Wirtschaftsberatungs AG (nachfolgend „SMW“) und SM Capital AG (nachfolgend „SMC“) sowie ca. + 0,97 Mio. € aus dem Teilabgang einer einzelnen Beteiligung aus dem Portfolio der SMW zum Ergebnis beigetragen.

Darüber hinaus wurde das Ergebnis durch nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Immobilienbestände (SMW/SMC) von ca. 0,19 Mio. € sowie auf Finanzanlagen (RCM/SMW) von ca. 0,93 Mio. € belastet. Bei der SMW entstanden zudem einmalige Aufwendungen aus dem Vergleichsabschluss im Spruchverfahren vor dem Landgericht Stuttgart von ca. 0,1 Mio. €.

Bereinigt um diese Einmaleffekte hat sich die operative Geschäftstätigkeit des Konzerns im Geschäftsjahr 2025 positiv entwickelt. Durch den Ankauf von zwei Bauprojekten und einer Gewerbeimmobilie in der Tochtergesellschaft SMW sowie vereinbarten Wertsicherungen stieg die annualisierte konzernweite Miete vom Dezember 2024 auf Dezember 2025 von ca. 1,06 Mio. € um ca. 40 % auf ca. 1,44 Mio. €. Die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und Dividenden lagen im Geschäftsjahr 2025 konzernweit bei ca. + 0,80 Mio. € (Vorjahr: + 0,85 Mio. €). Aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens wurden saldiert ca. + 0,61 Mio. € erzielt (Vorjahr: + 1,17 Mio. €).

RCM-Konzern GJ 2025 (vorl.) GJ 2024 (testiert) Ergebnis nach Steuern ca. – 0,73 Mio. € + 1,86 Mio. € davon: außerplanmäßige Abschreibungen Immobilien (SMW/SMC) ca. 0,19 Mio. € – davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen ca. 0,93 Mio. € 0,10 Mio. € Umsatzerlöse ca. 2,50 Mio. € 5,99 Mio. € Eigenkapitalquote ca. 48,5 % 55,8 % Bilanzsumme ca. 38,12 Mio. € 35,63 Mio. €

Einzelgesellschaft RCM Beteiligungs AG (vorläufig, nicht testiert)

Die RCM AG weist in der Einzelgesellschaft ein vorläufiges Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,54 Mio. € aus (Vorjahr: + 0,64 Mio. €). Das operative Geschäft der Einzelgesellschaft verlief insgesamt zufriedenstellend. Das Ergebnis wurde jedoch durch Abschreibungen auf Wechselkurse sowie vorsorgliche Abschreibungen auf Finanzanlagen belastet, die im letzten Quartal 2025 bzw. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen wurden. Hiervon umfasst ist auch eine Abschreibung auf die von Nostrum Oil & Gas Finance B.V. emittierten Hochzinsanleihen, die durch administrative Hürden teilweise von Zinsaufschüben betroffen sind, ohne dass nach Angaben der Gesellschaft eine unmittelbare Solvenzkrise erkennbar wäre. Vorsichtshalber wurden diese dennoch auf niedrigere beizulegende Werte um ca. - 0,31 Mio. € abgeschrieben. Bei den Abschreibungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

RCM (Einzel) GJ 2025 (vorl.) GJ 2024 (testiert) Ergebnis nach Steuern ca. + 0,54 Mio. € + 0,64 Mio. € davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen ca. 0,78 Mio. € 0,09 Mio. € Eigenkapitalquote ca. 68,0 % 65,6 %

Ausblick und weitere Informationen

Die vorgenommenen Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und beeinträchtigen die Liquiditätslage des Konzerns nicht. Die RCM-Gruppe verfügt weiterhin über eine solide Eigenkapitalausstattung und eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalquote.

Der Vorstand der RCM geht davon aus, dass der RCM-Konzern im Geschäftsjahr 2026 wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen kann. Insbesondere soll – nach Maßgabe der erforderlichen Gremienbeschlüsse und der Marktgegebenheiten – ein großes Immobilienprojekt in der RCM-Einzelgesellschaft veräußert werden, das zu einem wesentlichen Ergebnisbeitrag führen sollte. Ungeachtet davon erwartet der Vorstand, dass der RCM-Konzern bereits im 1. Quartal 2026 wieder in die Gewinnzone zurückkehren wird.

Die endgültigen, testierten Geschäftszahlen werden nach Beendigung der Abschlussprüfung und Feststellung durch den Aufsichtsrat voraussichtlich am 9. März 2026 veröffentlicht. Die Zahlen beruhen auf dem aktuellen Stand der Abschlusserstellung und können sich im Rahmen der laufenden Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer noch verändern.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: info@rcm-ag.de

Impressum:

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: RCM Beteiligungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 E-Mail: info@rcm-ag.de Internet: www.rcm-ag.de ISIN: DE000A1RFMY4 WKN: A1RFMY Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

