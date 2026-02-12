EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

EQS-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Siltronic AG: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt



12.02.2026 / 16:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com



Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt

München, Deutschland, 12. Februar 2026 - Der Vorstand der Siltronic AG hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 verabschiedet. Angesichts der anhaltenden US‑Dollar‑Schwäche gegenüber dem Euro, einer rückläufigen 200 mm-Wafernachfrage, des fortgesetzten Preisdrucks außerhalb von Langfristverträgen sowie des erstmals für ein vollständiges Jahr wirksamen Effekts der SD‑Schließung[1] rechnet der Vorstand für 2026 mit folgender Entwicklung:

Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr (Wechselkursannahme: EUR/USD 1,18)

EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 20 bis 24 Prozent

Anstieg der planmäßigen Abschreibungen auf EUR 490 bis 520 Mio. infolge der zuletzt getätigten Investitionen in das 300 mm-Geschäft

Im Ergebnis deutlicher Rückgang des EBIT gegenüber Vorjahr

Signifikante Reduzierung der Investitionen gegenüber dem Vorjahr auf eine Bandbreite von EUR 180 bis 220 Mio., Auszahlungen für Investitionen deutlich über diesem Niveau

Netto-Cashflow in der Größenordnung des Vorjahres

Der vollständige und geprüfte Geschäftsbericht 2025 erscheint am 12. März 2026.



[1] Fertigung von epitaxierten und polierten Wafern mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm in Burghausen.



Zusatzinformationen:



ISIN: DE000WAF3001

WKN: WAF300

Deutsche Börse: WAF

Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),

Frankfurter Wertpapierbörse

Kontakt:



Stephanie Malgara

Senior Manager Investor Relations

Tel.: +49 (0)89 8564 3216

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Wichtiger Hinweis

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der Siltronic AG.

Ende der Insiderinformation

12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Siltronic AG Einsteinstr. 172 81677 München Deutschland Telefon: +49 89 8564 3133 Fax: +49 89 8564-3904 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Internet: www.siltronic.com ISIN: DE000WAF3001 WKN: WAF300 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2275684

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275684 12.02.2026 CET/CEST