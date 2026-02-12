EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.02.2026 / 08:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Skilich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000644505

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,06 EUR1.900 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,0600 EUR1.900,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

09.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.02.2026 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
103212 12.02.2026 CET/CEST

Lenzing

