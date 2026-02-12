EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.02.2026 / 08:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Skilich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Lenzing AG
b) LEI
|529900BKFJBI0QRDJH63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000644505
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,06 EUR
|1.900 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,0600 EUR
|1.900,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|09.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
12.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103212 12.02.2026 CET/CEST