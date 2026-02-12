EQS-DD: Maffei GmbH & Co. KGaA: Maffei Management GmbH, Vollzug des freiwilligen Erwerbsangebots (Tauschangebot) der Maffei Management GmbH: Jeweils 7 Aktien der Regio AG gegen 1 Aktie der Maffei ...

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.02.2026 / 16:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Maffei Management GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas Buchner
Nachname(n): Wolrad Claudy
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Maffei GmbH & Co. KGaA

b) LEI
894500FHOFZYE75TV881 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E3806

b) Art des Geschäfts
Vollzug des freiwilligen Erwerbsangebots (Tauschangebot) der Maffei Management GmbH: Jeweils 7 Aktien der Regio AG gegen 1 Aktie der Maffei GmbH & Co. KGaA aus dem Bestand der Maffei Management GmbH

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maffei GmbH & Co. KGaA
Nymphenburger Str. 29
80335 München
Deutschland
Internet: www.maffei.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103224  12.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Maffei GmbH & Co.

Das könnte dich auch interessieren

Gasgeschäft brummt
Siemens Energy mit Rekordaufträgengestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy mit Rekordaufträgen
KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fortgestern, 11:56 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
Ausblick bestätigt
Thyssenkrupp Nucera mit schwachem Jahresauftaktgestern, 10:33 Uhr · Reuters
Thyssenkrupp Nucera mit schwachem Jahresauftakt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News