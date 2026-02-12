EQS-DD: Maffei GmbH & Co. KGaA: Maffei Management GmbH, Vollzug des freiwilligen Erwerbsangebots (Tauschangebot) der Maffei Management GmbH: Jeweils 7 Aktien der Regio AG gegen 1 Aktie der Maffei ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.02.2026 / 16:05 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Maffei Management GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas Buchner Nachname(n): Wolrad Claudy Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Maffei GmbH & Co. KGaA

b) LEI

894500FHOFZYE75TV881

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E3806

b) Art des Geschäfts

Vollzug des freiwilligen Erwerbsangebots (Tauschangebot) der Maffei Management GmbH: Jeweils 7 Aktien der Regio AG gegen 1 Aktie der Maffei GmbH & Co. KGaA aus dem Bestand der Maffei Management GmbH

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

