EQS-DD: Maffei GmbH & Co. KGaA: Maffei Management GmbH, Vollzug des freiwilligen Erwerbsangebots (Tauschangebot) der Maffei Management GmbH: Jeweils 7 Aktien der Regio AG gegen 1 Aktie der Maffei ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.02.2026 / 16:05 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Maffei Management GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas Buchner
|Nachname(n):
|Wolrad Claudy
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Maffei GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|894500FHOFZYE75TV881
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2E3806
b) Art des Geschäfts
|Vollzug des freiwilligen Erwerbsangebots (Tauschangebot) der Maffei Management GmbH: Jeweils 7 Aktien der Regio AG gegen 1 Aktie der Maffei GmbH & Co. KGaA aus dem Bestand der Maffei Management GmbH
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|12.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
