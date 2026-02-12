EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.02.2026 / 16:17 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Reinhard Nachname(n): Mayer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

b) LEI

529900TU48UE99NHEY88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3ENQ51

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,1000 EUR 45.300,00 EUR 15,3000 EUR 4.146,30 EUR 15,3000 EUR 1.208,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,1209 EUR 50.655,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

103220 12.02.2026 CET/CEST