EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.02.2026 / 16:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Reinhard
Nachname(n):Mayer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

b) LEI

529900TU48UE99NHEY88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3ENQ51

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,1000 EUR45.300,00 EUR
15,3000 EUR4.146,30 EUR
15,3000 EUR1.208,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,1209 EUR50.655,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
Internet:https://ir.schott-pharma.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

103220 12.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SCHOTT Pharma

Das könnte dich auch interessieren

Spezialverpackungshersteller
Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott starkgestern, 11:27 Uhr · dpa-AFX
Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News