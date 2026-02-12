EQS-News: AVANTIS INVESTORS ERWEITERT SEIN ANGEBOT UM DREI NEUE UCITS-ETFs

EQS-News: American Century Services Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

AVANTIS INVESTORS ERWEITERT SEIN ANGEBOT UM DREI NEUE UCITS-ETFs



12.02.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





16 Monate nach der Einführung des ersten deutschen ETFs verdoppelt Avantis sein Angebot mit neuen ETFs; CIO verweist auf die Kundennachfrage nach Investmentlösungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen

FRANKFURT, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Avantis Investors, ein 110 Milliarden US-Dollar* schweres Anlageangebot des 320 Milliarden US-Dollar** schweren globalen Vermögensverwalters American Century Investments, erweitert seine Strategien um drei weitere UCITS-Exchange Traded Funds (ETFs): den Avantis America Equity UCITS ETF, den Avantis Europe Equity UCITS ETF und den Avantis Pacific Equity UCITS ETF. Die ETFs werden auf der XETRA-Plattform der Deutschen Börse unter den Tickersymbolen AVUS, AVEU und AVPE gehandelt. Alle drei neuen aktiven ETFs zielen auf eine langfristige Kapitalwertsteigerung ab und investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten aus den zulässigen Ländern der jeweiligen regionalen Aktienstrategie.

Die Avantis-Lösungen werden täglich verwaltet und kombinieren die mit der Indexierung verbundenen Vorteile, wie Diversifizierung und Transparenz, mit der Möglichkeit, durch Berücksichtigung der erwarteten Renditen*** aus den aktuellen Kursen und Fundamentaldaten der Unternehmen einen Mehrwert zu erzielen. (Siehe: Wichtige Risikohinweise)

Der Avantis America Equity UCITS ETF (ISIN: IE000OW54ZX1) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz in den USA und in begrenztem Umfang auch in Kanada.

(ISIN: IE000OW54ZX1) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz in den USA und in begrenztem Umfang auch in Kanada. Der Avantis Europe Equity UCITS ETF (ISIN: IE000SDFJUU0) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen aus europäischen Industrieländern.

(ISIN: IE000SDFJUU0) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Avantis Pacific Equity UCITS ETF (ISIN: IE000T62NEO6) ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Wertpapieren, die von großen, mittleren und kleinen Unternehmen in Industrieländern im pazifischen Raum ausgegeben werden.

Eduardo Repetto, CIO von Avantis, sagt: „Die Resonanz in Europa ist positiv und wir freuen uns, nun eine breitere Palette von Lösungen für Anleger in Deutschland anbieten zu können. Die Einführung dieser drei neuen UCITS-ETFs basiert auf zahlreichen Gesprächen, die wir mit Beratern und Anlegern in Europa geführt haben. Damit können wir unseren Kunden mehr wertschöpfende Instrumente bieten, um Anlageallokationen zu erstellen, die auf ihre Ziele zugeschnitten sind."

Pay Fahlbusch, Leiter Wholesale & ETF Sales für Deutschland und Österreich bei Avantis, erklärt: „Immer mehr Anleger schätzen kostengünstige, gut diversifizierte ETF-Strategien, die darauf ausgelegt sind, einen Mehrwert gegenüber den Marktbenchmarks zu erzielen. Das sind die Markenzeichen unserer Strategien, die sehr gut angenommen werden. Ich freue mich, dass wir nun weitere Lösungen anbieten können, die dieselben Vorteile bieten und unser Angebot um neue, wichtige Komponenten für den Portfolioaufbau und gezielte Allokationen ergänzen."

Avantis wurde 2019 gegründet, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Anlageziele zu erreichen. Dazu konzentriert sich das Unternehmen konsequent darauf, gut diversifizierte Anlagelösungen anzubieten, die sich nahtlos in die Vermögensallokation einfügen und das Potenzial für eine Outperformance mit der Konsistenz der Indexierung verbinden. Im Oktober 2024 trat Avantis mit der Auflegung seiner ersten beiden OGAW-ETFs, dem Avantis Global Small Cap Value OGAW-ETF und dem Avantis Global Equity OGAW-ETF, in den europäischen Markt ein, gefolgt von der Auflegung des Avantis Emerging Markets Equity OGAW-ETF im Dezember. Alle werden auf der XETRA-Plattform der Deutschen Börse unter den Tickern AVWS, AVWC und AVEM gehandelt. Im Dezember 2025, sechs Jahre nach seiner Gründung, erreichte Avantis ein verwaltetes Vermögen von 100 Milliarden US-Dollar.

Siehe: Wichtige Risikohinweise



Avantis America Equity UCITS ETF Avantis Europe Equity UCITS ETF Avantis Pacific Equity UCITS ETF Benchmark Russell 3000 MSCI Europe IMI MSCI Pacific IMI ISIN IE000OW54ZX1 IE000SDFJUU0 IE000T62NEO6 Börsenticker Xetra AVUS AVEU AVPE Registrierte Länder DE, UK, IE DE, UK, IE DE, UK, IE Domizil Irland Irland Irland Basiswährung US-Dollar US-Dollar US-Dollar Laufende Kosten (OCF) 0,20 % 0,25 % 0,25 % Mehr Infos unter https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-america-equity-ucits-etf/ https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-europe-equity-ucits-etf/ https://www.avantisinvestors.com/ucitsetf/avantis-pacific-equity-ucits-etf/

Pressekontakt

Magda Janowiak / Miriam Wolschon / Caroline Chojnowski

public imaging GmbH

+49 / (0)40 401 999 - 331/ - 155 / - 23

avantis@publicimaging.de

Über Avantis Investors

Avantis ist Teil von American Century, einem Asset-Manager, der für seine Kundenbetreuung, verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung und hohe Stabilität bekannt ist. Durch die Beziehung von American Century zum Stowers Institute for Medical Research tragen Investitionen bei Avantis dazu bei, Forschungen zu unterstützen, die die Gesundheit der Menschen verbessern und Leben retten können. Seit 2000 hat American Century Dividenden in Höhe von insgesamt mehr als 2 Milliarden US-Dollar an das Stowers Institute ausgeschüttet.

Mehr Infos unter: www.AvantisInvestors.com

Über American Century Investments

American Century Investments ist ein weltweit führender Vermögensverwalter, der sich darauf konzentriert, Anlageergebnisse zu erzielen, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und gleichzeitig bahnbrechende medizinische Forschung zu unterstützen. American Century Investments wurde 1958 gegründet und beschäftigt 1.400 Mitarbeiter an den Niederlassungen in Kansas City (Missouri),New York, Los Angeles, Santa Clara (Kalifornien), Portland (Oregon), London, Frankfurt, Hongkong und Sydney. Jonathan S. Thomas ist Vorsitzender, Chief Executive Officer und Präsident, Victor Zhang fungiert als Chief Investment Officer. Durch die Erzielung von Anlageergebnissen für seine Kunden kann American Century Investments 40 % seiner Dividenden an das Stowers Institute for Medical Research ausschütten, eine gemeinnützige Organisation für biomedizinische Grundlagenforschung mit 500 Mitarbeitern. Das Institut hält 40 Prozent an American Century Investments und hat bis heute Dividendenzahlungen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erhalten.

Mehr Infos unter: www.americancentury.com

*Assets under supervision, Stand vom 29.01.2026. Quelle: American Century Investments

**Assets under supervision, Stand vom 29.01.2026. Quelle: American Century Investments

Wichtige Risikohinweise:

Es kann nicht garantiert werden, dass jeder Fonds sein Anlageziel erreicht. Der Wert der Anteile und die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen, da die Kapitalwerte der Anlagen eines Fonds Schwankungen unterliegen. Die Anlageerträge eines Fonds basieren auf den Erträgen aus den von ihm gehaltenen Wertpapieren abzüglich der angefallenen Aufwendungen. Daher ist davon auszugehen, dass die Anlageerträge eines Fonds in Abhängigkeit von Veränderungen dieser Erträge oder Aufwendungen schwanken können. Der Wert von Aktienwerten kann aufgrund von Veränderungen in der Wahrnehmung eines bestimmten Emittenten durch die Anleger, Veränderungen der allgemeinen Lage an den Aktienmärkten oder politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen, die sich auf Aktienemittenten und den Markt auswirken, schwanken. In der Vergangenheit waren Small- und Mid-Cap-Aktien volatiler als die Aktien größerer, etablierterer Unternehmen. Kleinere Unternehmen verfügen möglicherweise über begrenzte Ressourcen, Produktpaletten und Märkte, und ihre Wertpapiere werden möglicherweise weniger häufig und in geringeren Volumina gehandelt als die Wertpapiere größerer Unternehmen. Internationale Anlagen sind mit besonderen Risiken verbunden, wie z. B. politischer Instabilität und Währungsschwankungen. Anlagen in Schwellenländern können diese Risiken noch verstärken. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken, die sich von den Risiken einer direkten Anlage in Wertpapieren und anderen traditionellen Instrumenten unterscheiden oder möglicherweise größer sind. Derivate können sehr illiquide und schwer zu veräußern oder zu bewerten sein, und Wertänderungen eines vom Fonds gehaltenen Derivats müssen nicht unbedingt mit dem Wert des zugrunde liegenden Instruments korrelieren. Derivate unterliegen einer Reihe weiterer Risiken, darunter Zins-, Markt- und Kreditrisiken. Die Informationen sind nicht als persönliche Empfehlung oder treuhänderische Beratung gedacht und sollten nicht als Grundlage für Anlage-, Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung herangezogen werden. Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Prospekts und der KIID/KID.

Disclaimer:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt von American Century ICAV (einschließlich der Ergänzungen für Avantis America Equity UCITS ETF, Avantis Europe Equity UCITS ETF und Avantis Pacific Equity UCITS ETF) (verfügbar in englischer Sprache) und die entsprechenden KIDs (verfügbar in deutscher Sprache) auf www.avantisinvestors.com, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an Avantis America Equity UCITS ETF, Avantis Europe Equity UCITS ETF und Avantis Pacific Equity UCITS ETF dar, noch eine Empfehlung, solche Transaktionen durchzuführen. Alle geäußerten Ansichten können sich jederzeit ändern.

Anteile dieser Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an American Century ICAV zurückverkauft werden. Anleger kaufen und verkaufen Anteile in der Regel mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) auf einem Sekundärmarkt und müssen dafür möglicherweise Gebühren entrichten. Darüber hinaus müssen Anleger beim Kauf von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und erhalten beim Verkauf möglicherweise weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Eine Liste der von diesen Fonds gehaltenen Anlagen wird täglich auf der jeweiligen Produktseite für jeden ETF unter www.avantisinvestors.com oder, sofern anders angegeben, im jeweiligen Nachtrag veröffentlicht. Der Intraday-Portfoliowert für den Avantis America Equity UCITS ETF, den Avantis Europe Equity UCITS ETF und den Avantis Pacific Equity UCITS ETF wird über einen Datenfeed verbreitet und auf den Terminals der wichtigsten Marktdatenanbieter sowie auf einer Vielzahl von Websites angezeigt, die Börsendaten anzeigen, darunter Bloomberg und Reuters.

Diese Fonds sind aktiv verwaltete ETFs, die nicht darauf abzielen, die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachzubilden.

Der Manager von American Century ICAV ist Waystone Management Company (IE) Limited. Die Teilfonds von American Century ICAV werden von American Century Investment Management (UK) Limited vertrieben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. American Century Investment (EU) GmbH, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert ist, fungiert als Untervertriebsstelle für die Teilfonds von American Century ICAV in England und Wales.

Waystone Management Company (IE) Limited kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung des Avantis America Equity UCITS ETF, des Avantis Europe Equity UCITS ETF und des Avantis Pacific Equity UCITS ETF zu kündigen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich über Waystone Management Company (IE) Limited Summary of Investor Rights July 2024.

***Erwartete Renditen: Die Bewertungstheorie zeigt, dass die erwartete Rendite einer Aktie eine Funktion ihres aktuellen Kurses, ihres Buchwerts (Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten) und der erwarteten zukünftigen Gewinne ist und dass die erwartete Rendite einer Anleihe eine Funktion ihrer aktuellen Rendite und ihrer erwarteten Kapitalwertsteigerung (Wertminderung) ist. Wir nutzen Informationen aus aktuellen Marktpreisen und Unternehmensfinanzen, um Unterschiede in den erwarteten Renditen von Wertpapieren zu identifizieren, und versuchen, Wertpapiere mit höheren erwarteten Renditen auf der Grundlage dieser aktuellen Marktinformationen überzugewichten. Die tatsächlichen Renditen können von den erwarteten Renditen abweichen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Strategie erfolgreich sein wird.

Morningstar.com, How Avantis Became One of the Fastest-Growing Fund Companies | Morningstar, 31.07.2024.

©2026 American Century Proprietary Holdings, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2902589/Australia_AI_lockup_teal_blk_rgb_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/avantis-investors-erweitert-sein-angebot-um-drei-neue-ucits-etfs-302685839.html