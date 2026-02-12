EQS-News: Die Phemex Astral Trading League (PATL) geht live und etabliert ein nachhaltiges saisonales Trading-Fortschrittsystem

EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Miscellaneous

Die Phemex Astral Trading League (PATL) geht live und etabliert ein nachhaltiges saisonales Trading-Fortschrittsystem



12.02.2026 / 23:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





APIA, Samoa, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Krypto-Börse, stellt die Phemex Astral Trading League (PATL) vor, ein permanentes, konstellationsbasiertes Wettbewerbsformat, das die Funktionsweise von Krypto-Derivate-Wettbewerben neu definiert. Anstatt regelmäßig Werbeaktionen für den Futures-Handel durchzuführen, hat die Börse ihre wiederkehrenden täglichen, wöchentlichen und monatlichen Wettbewerbe zu einer strukturierten, saisonalen Liga zusammengefasst, die auf Kontinuität ausgelegt ist.

Phemex Astral Trading League (PATL) Goes Live, Building a Sustainable Seasonal Trading Progression System

Trading-Wettbewerbe sind weit verbreitet, jedoch belohnen die meisten eher kurzfristige Volumen als die Entwicklung von Fähigkeiten. Die PATL wurde als eine auf Fortschritt basierende Liga konzipiert, von der Trader aller Erfahrungsstufen profitieren können. Durch die Integration von täglichen ROI-Rankings, wöchentlichen Missionen und monatlichen Ranglisten werden Effizienz, Beständigkeit und Strategie gewürdigt, nicht nur die Kapitalgröße. Kleinere Konten können hinsichtlich der Performance-Prozentsätze konkurrieren, während erfahrene Trader für disziplinierte Ausführung belohnt werden. Durch die Diversifizierung der Wettbewerbswege reduziert Phemex die Abhängigkeit von reinen Turnover-Wettbewerben und führt mehrere Leistungsnarrative innerhalb eines einzigen Systems ein.

Jede Tierkreis-Saison verfügt über ein einzigartiges Design und bietet unterschiedliche Tools, Mechanismen, Anreize und Bildungsschwerpunkte, die auf verschiedene Trading-Archetypen abgestimmt sind. In den Adventure-Saisons können fortgeschrittene Instrumente mit Hebelwirkung im Vordergrund stehen, während in den analytischen Saisons der Schwerpunkt auf strukturierten Strategien liegt, die ein nachhaltiges Wachstum gegenüber einer volumenorientierten Beteiligung fördern.

Die Eröffnungssaison, PATL: Aquarius Season orientiert sich konzeptionell an den Eigenschaften, die mit dem Sternzeichen Wassermann assoziiert werden – Logik, Unabhängigkeit und systemorientiertes Denken. Ihre Struktur betont die ROI-Performance und Konsistenz gegenüber einer hochfrequenten Ausführung oder einer direktionalen Marktabhängigkeit. Die Saison ist mit einem Gesamtpreisgeld von bis zu 450.000 US-Dollar und exklusiven Sachpreisen wie einem Tesla Model 3 und AirPods Max dotiert.

Federico Variola, CEO von Phemex, bezeichnete die PATL als Infrastruktur und nicht als Marketing. „Die Phemex Astral Trading League ist um den Trader herum konzipiert, nicht nur um die Transaktion. Anstatt kurzfristige Volumenanstiege zu belohnen, schaffen wir ein System, das Fortschritte, Beständigkeit und die Entwicklung von Fähigkeiten auf jeder Ebene anerkennt. Unabhängig davon, ob jemand gerade erst anfängt oder bereits in großem Umfang tradet, ist es das Ziel, einen strukturierten Weg anzubieten, um Strategie, Disziplin und Erfahrung im Laufe der Zeit zu verbessern. Wir möchten, dass Trader mit der Plattform wachsen — indem sie Wissen aufbauen, ihre Ausführung verfeinern und sich basierend auf ihren Fähigkeiten, nicht nur auf ihrer Größe, durch die Saisons weiterentwickeln. Nachhaltiger Trading-Erfolg entsteht durch Lernen und Fortschritt, und dieses Framework wurde entwickelt, um diesen Weg zu unterstützen."

Durch die Neugestaltung wiederkehrender Wettbewerbe zu einer konstellationsbasierten Liga positioniert Phemex die PATL als ein dauerhaftes Engagement-Framework, das Leistungskennzahlen, saisonale Identität und Anerkennung durch die Community in das alltägliche Derivate-Erlebnis integriert.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902944/20260212_184833.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5795967/Phemex_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-phemex-astral-trading-league-patl-geht-live-und-etabliert-ein-nachhaltiges-saisonales-trading-fortschrittsystem-302686965.html

12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2275902 12.02.2026 CET/CEST