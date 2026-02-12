EQS-News: HomeToGo übertrifft Prognose für das adj. EBITDA im Gj. 2025 und erzielt bereits >€5 Mio. an annualisierten Einsparungen durch Interhome-Integration; Gruppe startet mit Rekord-Auftragsbestand

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HomeToGo übertrifft Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 und erzielt bereits >€5 Mio. an annualisierten Einsparungen durch die Interhome-Integration; Gruppe startet mit Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von €119,5 Mio. in das Jahr 2026

Profitabilitätsziele übertroffen: HomeToGo hat seine Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer Basis (€12-13 Mio. vs. ca. €11 Mio.) als auch auf Pro-forma-Basis (€41-42 Mio. vs. ca. €40 Mio.) übertroffen

HomeToGo hat seine Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer Basis (€12-13 Mio. vs. ca. €11 Mio.) als auch auf Pro-forma-Basis (€41-42 Mio. vs. ca. €40 Mio.) übertroffen Erfolgreiche Skalierung realisiert: Die IFRS-Umsatzerlöse erreichten €254-256 Mio. (statutarisch) bzw. €393-395 Mio. (pro-forma). Damit entsprechen sie weitgehend der jüngsten Prognose und spiegeln die signifikante Vergrößerung der Gruppe wider

Die IFRS-Umsatzerlöse erreichten €254-256 Mio. (statutarisch) bzw. €393-395 Mio. (pro-forma). Damit entsprechen sie weitgehend der jüngsten Prognose und spiegeln die signifikante Vergrößerung der Gruppe wider Schnelle Realisierung von Synergien: Bereits innerhalb der ersten fünf Monate nach Abschluss der Interhome-Übernahme wurden annualisierte Kosteneinsparungen von mehr als €5 Mio. erzielt. Die Gruppe ist damit voll auf Kurs, ihr kurzfristiges Ziel von €10 Mio. annualisierten Kostensyergien zu erreichen

Bereits innerhalb der ersten fünf Monate nach Abschluss der Interhome-Übernahme wurden annualisierte Kosteneinsparungen von mehr als €5 Mio. erzielt. Die Gruppe ist damit voll auf Kurs, ihr kurzfristiges Ziel von €10 Mio. annualisierten Kostensyergien zu erreichen Hohe Planungssicherheit der IFRS-Umsatzerlöse für 2026: Der kombinierte Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] stieg auf einen neuen Rekordwert von €119,5 Mio. (+9,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum), unterstützt durch eine sehr solide Cash-Position von €91,8 Mio. zum 31. Dezember 2025

Luxemburg, 12. Februar 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, gibt heute bekannt, dass sie auf Basis vorläufiger, untestierter Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2025 eine starke finanzielle Performance erzielt und gleichzeitig die ersten Schritte der Integration von Interhome effektiv vorangetrieben hat. Nach der transformativen Akquisition erzielte das Unternehmen IFRS-Umsatzerlöse, die weitgehend im Rahmen der Zielvorgaben lagen, und übertraf die Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis. Dies unterstreicht die deutlich gesteigerte Größenordnung der Gruppe sowie die operative Disziplin.

Auf statutarischer Basis, welche die Konsolidierung von Interhome ab dem 28. August 2025 beinhaltet, erreichten die IFRS-Umsatzerlöse ca. €254-256 Mio. (ca. +20-21% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und entsprachen damit weitgehend der jüngsten Prognose von €260 Mio. Auf Pro-forma-Basis – unter der Annahme, dass Interhome bereits seit dem 1. Januar 2025 Teil der Gruppe war – beliefen sich die IFRS-Umsatzerlöse auf ca. €393-395 Mio. (ca. +3% ggü. dem Vorjahreszeitraum), was ebenfalls weitgehend der Pro-forma-Prognose von ca. €400 Mio. entspricht.

Diese robuste Umsatzentwicklung ging mit einer noch stärkeren Steigerung der Profitabilität der Gruppe einher. HomeToGo hat im Geschäftsjahr 2025 die Ziele für das bereinigte EBITDA bei beiden Leistungsindikatoren übertroffen: Das statutarische bereinigte EBITDA lag bei ca. €12-13 Mio. (ca. -6% bis +2% ggü. dem Vorjahreszeitraum jedoch 9-18% oberhalb der Prognose von €11 Mio.), während das bereinigte EBITDA auf Pro-forma-Basis ca. €41-42 Mio. erreichte (ca. +25-28% ggü. dem Vorjahreszeitraum und 2-5% oberhalb der Prognose von ca. €40 Mio.).

Die HomeToGo Gruppe geht mit starkem Rückenwind und hoher Planungssicherheit in das Geschäftsjahr 2026, was durch ein neues Allzeithoch beim Auftragsbestand der Buchungserlöse zum Jahresende belegt wird. Zum 31. Dezember 2025 belief sich der Auftragsbestand auf €119,5 Mio., was einem starken Anstieg von 9,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum (€109,0 Mio. auf Pro-forma-Basis) entspricht. Dieses Wachstum wurde durch eine solide Performance in der gesamten Gruppe getrieben, wobei Interhome einen Auftragsbestand von €69,9 Mio. (+12,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und das Bestandsgeschäft von HomeToGo €49,6 Mio. (+5,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum) beisteuerten. Das Bestandsgeschäft von HomeToGo erzielte im vierten Quartal 2025 eine signifikante Steigerung der Marketingeffizienz und lieferte damit einen frühen Beleg für den Erfolg der im Oktober 2025 angekündigten strategischen Neuausrichtung. Ergänzt wird diese Dynamik durch eine sehr solide Liquiditätsposition von €91,8 Mio. zum Jahresende (Anstieg von €82,7 Mio. im Jahr 2024). Beide Faktoren bilden ein robustes Fundament für den weiteren Wachstumskurs der Gruppe für das Jahr 2026.

Ein wesentlicher Treiber dieses erfolgreichen Jahres war die schnelle Umsetzung der ersten Phase der Interhome-Integration. Nur fünf Monate nach dem Closing erreicht HomeToGo bereits signifikante Ergebnisse: Von den geplanten €10 Mio. an kurzfristigen Kostensynergien wurden bereits mehr als €5 Mio. an annualisierten Kosteneinsparungen realisiert. Während die Gruppe an ihrem Fahrplan mit weiteren Integrationsschritten im Jahr 2026 und einem geplanten Abschluss der Integration im ersten Quartal 2027 festhält, unterstreicht der aktuelle Fortschritt die Effizienz der kombinierten Geschäftstätigkeit.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „2025 war ein Meilenstein in der Geschichte von HomeToGo. Mit der erfolgreichen Akquisition von Interhome haben wir eine neue Größenordnung erreicht und dabei die Integration als auch die Hebung von Synergien schneller als geplant verwirklicht. Das Übertreffen unserer Prognose für das bereinigte EBITDA, sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis, unterstreicht unsere Zielstrebigkeit im Hinblick auf profitables Wachstum. Der Rekord des kombinierten Auftragsbestands der Buchungserlöse und unsere sehr solide Cash-Position erlauben uns, mit großem Optimismus auf das Jahr 2026 zu blicken, während wir Europas führendes Powerhouse für Ferienunterkünfte weiter ausbauen.“

Hinweis: Alle in dieser Pressemitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und untestiert und können sich noch ändern. HomeToGo wird die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und das 4. Quartal 2025 einschließlich einer Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am 19. März 2026 veröffentlichen.

Weitere Informationen zu Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie auf ir.hometogo.com.

Vorläufige Ergebnisse für 2025

Statutarisch Pro-forma GJ/24 Ergebnis GJ/25 Prognose GJ/25 vorl. Ergebnis GJ/24 Ergebnis GJ/25 Prognose GJ/25 vorl. Ergebnis IFRS-

Umsatzerlöse €212,3 Mio. €260 Mio. ca. €254-256 Mio.

(ca. +20-21% YoY) €383,3 Mio. €400 Mio. ca. €393-395 Mio.

(ca. +3% YoY) Bereinigtes

EBITDA €12,8 Mio. €11 Mio. c. €12-13 Mio.

(ca. -6 bis +2% YoY) €32,8 Mio. €40 Mio. ca. €41-42 Mio.

(ca. +25-28% YoY)

Auftragsbestand der Buchungserlöse

31. Dezember 2024 31. Dezember 2025 YoY HomeToGo €47,0 Mio. €49,6 Mio. +5,6% YoY Interhome €62,0 Mio. €69,9 Mio. +12,7% YoY Gruppe €109,0 Mio. €119,5 Mio. +9,6% YoY

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

31. Dezember 2024 31. Dezember 2025 YoY HomeToGo €82,7 Mio. €91,8 Mio. +11,0% YoY

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA und Buchungserlöse verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

[1] Buchungserlöse vor Stornierung, die 2025 oder früher generiert wurden, mit Umsatzrealisierung basierend auf dem Check-in-Datum im Geschäftsjahr 2026 oder darüber hinaus.