EQS-News: MSI und Mondu kooperieren, um die B2B-Beschaffung mit flexiblen „Buy Now, Pay Later"-Lösungen zu transformieren

FRANKFURT, Deutschland, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MSI, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-PC-Hardware und Unternehmenslösungen, kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit Mondu an, um flexible „Buy Now, Pay Later"-(BNPL-)Zahlungslösungen in seinem Business E-Shop einzuführen.

Choose Mondu to unlock flexible payments over 30 days or 3 months with 0% interest. Scale your business and optimize cash flow now.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht Geschäftskunden, sich sofort hochwertige Hardware zu sichern und dabei maximale finanzielle Flexibilität zu bewahren. Durch die Bereitstellung einer Auswahl an Zahlungsbedingungen von 30-tägigen oder 3-monatigen Ratenzahlungsplänen revolutioniert MSI die B2B-Beschaffung, indem es Budgetkonflikte beseitigt und das Betriebskapital optimiert. Dieser Schritt gibt Unternehmen die Möglichkeit, agil zu bleiben und ihre IT-Infrastruktur trotz sich verändernder Marktbedingungen im Einklang mit ihrer langfristigen Vision zu skalieren.

Da sich die B2B-Beschaffung ins Internet verlagert, ist die Nachfrage nach einer nahtlosen, „B2C-ähnlichen" Kaufabwicklung so hoch wie nie zuvor. MSI ist sich bewusst, dass Unternehmen aufgrund hoher Vorlaufkosten häufig davon abgehalten werden, wichtige Infrastruktur zu modernisieren. Durch die Integration von Mondu beseitigt MSI diese finanziellen Hürden und verschafft Kunden einen sofortigen Zugang zu flexiblen Zahlungsbedingungen über einen unkomplizierten Genehmigungsprozess, der eine nahtlose Customer Journey für Geschäftskunden gewährleistet.

Durch diese Partnerschaft fördert MSI die finanzielle Flexibilität in drei Schlüsselindustrien:

Elektronik und IT-Dienstleistungen: MSI stellt Dienstanbietern Hardware zur Verfügung, die für eine schnelle Bereitstellung und robuste Sicherheit optimiert ist. Dank ihres toolfreien Designs, das mühelose Upgrades und eine vereinfachte Wartung ermöglicht, gewährleisten diese Systeme minimale Ausfallzeiten und geringe Betriebskosten.

Architektur und Bauwesen: MSI liefert spezialisierte Lösungen für anspruchsvolle BIM- und CAD-Workflows. Mit QD Premium Color und einer Genauigkeit von Delta E ≤ 2 bieten MSI-Monitore die für die Architekturvisualisierung erforderliche professionelle Farbtreue.

Fintech und Plattformen: MSI bietet Finanzprofis elegante, leistungsstarke Hardware. Mit USB-Typ-C-Ein-Kabel-Lösungen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und zahlreichen E/A-Anschlüssen bieten diese minimalistischen Systeme die für komplexe Datenanalysen erforderliche Flexibilität – ohne Abstriche bei der hochwertigen Ästhetik.

„Der MSI Business E-Shop ist mehr als nur ein Marktplatz. Er ist ein strategischer Wachstumsmotor für kleine und mittlere Unternehmen", erklärt Tony Wang, Director of Digital Marketing and eCommerce bei MSI. „Durch die Kombination eines nahtlosen Beschaffungserlebnisses aus einer Hand mit den flexiblen Zahlungslösungen von Mondu helfen wir Unternehmen, ihre zukünftige Infrastruktur schon heute zu sichern und dabei das Kapital zu bewahren, das sie für die Skalierung benötigen."

Malte Huffmann, Mitbegründer und Co-CEO von Mondu, erklärt: „Im heutigen Geschäftsumfeld geht es um weitaus mehr als nur um eine Annehmlichkeit. Es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstum sowohl für Käufer als auch für Verkäufer fördert, wenn Unternehmen die Möglichkeit haben, zuerst zu wachsen und später zu zahlen."

Um mehr über die „Buy Now, Pay Later"-Lösungen von Mondu zu erfahren, besuchen Sie unsere „Buy Now, Pay Later"-Seite: https://msi.gm/buy_now_pay_later_PR_DE

Besuchen Sie den MSI Business E-Shop, um unser vollständiges Angebot an professionellen Monitoren und Hochleistungs-PCs mit flexiblen Zahlungsbedingungen zu entdecken: https://msi.gm/buy_now_pay_later_PR_DE_homepage

Informationen zu MSI

MSI ist ein weltweit führender Anbieter von KI-PCs, Gaming-Lösungen, Lösungen für die Erstellung von Inhalten, Geschäfts- und Produktivitätslösungen sowie AIoT-Lösungen. Dank seiner hochmodernen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und seiner kundenorientierten Innovationen ist MSI weltweit in über 120 Ländern vertreten. Sein umfassendes Angebot an Laptops, Grafikkarten, Monitoren, Motherboards, Desktops, Peripheriegeräten, Servern, IPCs, Robotergeräten, Infotainment- und Telematiksystemen für Fahrzeuge und Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist weltweit anerkannt. MSI verfolgt das Ziel, das Nutzererlebnis durch höchste Produktqualität, intuitive Benutzeroberfläche und Designästhetik zu verbessern. MSI ist eine führende Marke, die die Zukunft der Technologie gestaltet. Besuchen Sie https://msi.gm/buy_now_pay_later_PR_DE_homepage für weitere Informationen.

Informationen zu Mondu

Mondu ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das innovative B2B-Zahlungslösungen anbietet, um europäische Geschäftstransaktionen zu vereinfachen. Mit dem Fokus auf Flexibilität, Bequemlichkeit und Sicherheit widmet sich Mondu der Verbesserung des B2B-Zahlungserlebnisses sowohl online als auch offline und unterstützt Unternehmen dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Betriebseffizienz zu steigern. Um mehr über die „Buy Now, Pay Later"-Lösungen von Mondu zu erfahren, besuchen Sie unsere „Buy Now, Pay Later"-Seite: https://www.mondu.ai/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2888448/MONDU_PR_950x540_DE.jpg

