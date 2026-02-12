EQS-News: R. STAHL startet Zukunftsentwicklungs-Programm und kündigt Mitgliedschaft im Arbeitsgeberverband

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

R. STAHL startet Zukunftsentwicklungs-Programm und kündigt Mitgliedschaft im Arbeitsgeberverband



12.02.2026 / 17:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R. STAHL startet Zukunftsentwicklungs-Programm und kündigt Mitgliedschaft im Arbeitsgeberverband

Waldenburg, 12. Februar 2026 - Heute hat R. STAHL mit seiner Belegschaft das Zukunftsprogramm für die globale Unternehmensentwicklung gestartet. Das Programm beinhaltet eine zukunftsorientierte Marktpositionierung, ein kundenzentriertes Produktportfolio, eine mitarbeiterzentrierte Digitalisierung, stärkere Internationalisierung sowie Effizienzgewinne bei Strukturen und Prozessen. Ziel ist es, die Stellung als führender Experte im Bereich Explosionsschutz zu sichern und den Kunden in Zukunft verstärkt Komplettlösungen und Services anzubieten.

Dazu CEO Dr. Claus Bischoff: “Wie der gesamte Mittelstand in Deutschland muss sich R. STAHL den strukturellen Herausforderungen des Wirtschaftsstandortes Deutschland und einer stärker werdenden internationalen Konkurrenz stellen. Wir wollen diesen Herausforderungen mit Innovationen, Mut und Unternehmergeist begegnen. Für unsere erfolgreiche Zukunft wird es entscheidend sein, international stärker und erfolgreicher zusammenzuarbeiten als unsere Marktbegleiter.”

Im Zuge des Zukunftsprogramms erklärt das Unternehmen den Austritt aus dem Arbeitsgeberverband für die in Deutschland ansässigen Gesellschaften: R. STAHL AG, R. STAHL Schaltgeräte GmbH und R. STAHL Services GmbH. Die Mitgliedschaft der genannten Gesellschaften des Explosionsschutzanbieters endet damit mit Ablauf des 31. Juli 2026.

CEO Dr. Claus Bischoff: “Wir müssen uns in einer hochspezialisierten Nische behaupten, in der sich das Markt- und Wettbewerbsgeschehen abrupt nach Asien und Amerika verschoben hat. Um hier bestehen zu können, brauchen wir schnelle, internationale und individuelle Lösungen im Personalwesen. Flächentariflösungen können uns hierbei nicht ausreichend unterstützen. Wir müssen die Verantwortung für unsere Zukunft in die eigene Hand nehmen.“

Das Unternehmen dankt IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall für die vertrauensvolle und unterstützende Zusammenarbeit der letzten Jahre.

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland

Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com

12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX EQS News ID: 2275798

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275798 12.02.2026 CET/CEST