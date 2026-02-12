EQS-News: Senken und Exomad Green schließen Abnahmevertrag über 105.000 Tonnen CO₂-Removal für die Luftfahrtbranche

EQS-News: Senken / Schlagwort(e): ESG

SANTA CRUZ, Bolivien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Exomad Green, der weltweit größte Anbieter von permanentem CO₂-Removal (CDR), gab heute einen neuen mehrjährigen Abnahmevertrag mit Senken über 105.000 Tonnen permanent entferntes CO₂ im Zeitraum 2026–2028 bekannt. Die Zertifikate sind für den Einsatz in der Luftfahrtbranche bestimmt – einem der am schwierigsten zu dekarbonisierenden Sektoren.

Mit diesem Vertrag nähert sich Senkens Gesamtvolumen mit Exomad Green einem Wert von 30 Millionen US-Dollar an permanentem CO₂-Removal. Das unterstreicht Senkens Rolle als langfristiger Portfoliopartner und signalisiert wachsendes Marktvertrauen in permanente CDR-Lösungen im industriellen Maßstab.

Senken Logo

Der Vertrag spiegelt einen breiteren Wandel in der Luftfahrtbranche wider: Fluggesellschaften setzen im Rahmen ihrer Net-Zero-Strategien verstärkt auf permanente CO₂-Removal-Lösungen statt ausschließlich auf naturbasierte Zertifikate.

Die Zertifikate stammen aus den industriellen Pflanzenkohle-Anlagen von Exomad Green in Bolivien – in Concepción und Riberalta – sowie aus der im Bau befindlichen Anlage in Guarayos.

„Dieser Vertrag bestätigt einen klaren Trend", erklärte Diego Justiniano, CEO von Exomad Green. „Die Luftfahrt gehört zu den anspruchsvollsten Branchen bei Klimaintegrität. Dass nun Kapital in permanente CO₂-Removal fließt, zeigt einen strukturellen Wandel."

Exomad Green produziert Pflanzenkohle aus nachhaltig bezogenen Forstrückständen. Durch fortschrittliche Pyrolyse wird Biomasse in stabile Pflanzenkohle umgewandelt, die CO₂ über Hunderte von Jahren speichern kann – mit positiven Nebeneffekten wie verbesserter Bodengesundheit und sozioökonomischen Vorteilen für die lokale Bevölkerung.

Senken verfolgt einen technologiegestützten, rigorosen Ansatz bei der CO₂-Beschaffung. Mit dem Sustainability Integrity Index (SII) prüft das Unternehmen jedes Projekt anhand von über 600 Datenpunkten, lehnt 95 % des Marktangebots ab und stellt prüfungssichere Portfolios zusammen.

„Wir beobachten wiederkehrende Nachfrage von Unternehmenskunden, die CO₂-Portfolios benötigen, die sie vor Vorständen, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden verteidigen können", so Adrian Wons, CEO von Senken. „Dieser Vertrag zeigt, dass permanente CO₂-Removal zu einem zentralen Bestandteil glaubwürdiger Klimastrategien wird."

Über Exomad Green

Exomad Green ist ein weltweit tätiger Anbieter von permanenter CO₂-Removal durch Pflanzenkohle mit industriellen Anlagen in Bolivien. Das Unternehmen wandelt Forstrückstände mittels Pyrolyse in stabile Pflanzenkohle um und ermöglicht langfristige CO₂-Speicherung bei gleichzeitigen ökologischen und sozialen Zusatznutzen.

Über Senken

Senken ist der Partner für CO₂-Zertifikatsbeschaffung. Das Unternehmen bietet hochwertige Zertifikate und die nötigen Nachweise, um diese gegenüber Prüfern, dem Vorstand und der Presse abzusichern. Senken prüft jedes Zertifikat anhand von über 600 Datenpunkten, lehnt 95 % der Marktprojekte ab und stellt ein Champion's Kit mit prüfsicherer Dokumentation bereit. Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone und die DZ Bank vertrauen Senken.

