EQS-News: The NAGA Group AG veröffentlicht vorläufige FY 2025 Finanzzahlen

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

The NAGA Group AG veröffentlicht vorläufige FY 2025 Finanzzahlen



12.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group AG veröffentlicht vorläufige FY 2025 Finanzzahlen



Konzernumsatz von EUR 62,4 Mio. (FY 2024: EUR 63,2 Mio.); währungsbereinigt +3,5 % auf EUR 65,4 Mio.

EBITDA von EUR 3,3 Mio. (FY 2024: EUR 9,0 Mio.); währungsbereinigt EUR 4,7 Mio.

Weitere Investitionen in Marketing: Ausgaben +15,6 %, 37,5 % mehr neu finanzierte Kunden bei 15,9 % geringeren Akquisitionskosten

Senkung der OPEX-Kosten durch Optimierung und vollständige Integration der ehemaligen CAPEX Group

Ausblick FY 2026: Umsatz von EUR 68 – 75 Mio., EBITDA von EUR 10 – 15 Mio.



Hamburg, 12. Februar 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, gibt heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Trotz eines strukturell herausfordernden Marktumfelds konnte die Gruppe ihre Kundenbasis erweitern, die operative Transformation vorantreiben und ein positives EBITDA erzielen – und sich zugleich für eine beschleunigte Profitabilität im Jahr 2026 positionieren.



Marktumfeld FY 2025

Das Geschäftsjahr 2025 war von einem strukturell herausfordernden Umfeld für die Online-Trading-Branche geprägt. Die Marktvolatilität, ein wesentlicher Treiber für Handelsaktivität und Umsatzgenerierung, verharrte über weite Teile des Jahres auf historisch niedrigen Niveaus. Wichtige Anlageklassen, insbesondere Edelmetalle, zeigten über längere Zeiträume einseitige Kursbewegungen, wodurch sich die Häufigkeit und Diversität der Handelsaktivitäten der Kunden branchenweit verringerte.

NAGA, dessen Umsatz stärker an Handelsfrequenz, Marktvolatilität und eine ausgewogene Kundenpositionierung gekoppelt ist, sah sich strukturellem Gegenwind ausgesetzt. Einseitige Marktbewegungen führten zu engeren Spreads und reduzierter Copy-Trading-Aktivität, da sich weniger Gelegenheiten für diversifizierte Handelsstrategien ergaben, die typischerweise die Plattformaktivität fördern.

Diese branchenweiten Rahmenbedingungen spiegeln sich in den berichteten Ergebnissen vergleichbarer Unternehmen wider und stellen externe Faktoren dar, die außerhalb des Einflussbereichs der Gesellschaft liegen. Das Management von NAGA nutzte diese Phase, um weiter in die Kundenakquisition zu investieren und die operative Integration nach der Fusion im Jahr 2024 mit der ehemaligen CAPEX Group abzuschließen.



Vorläufige Finanzzahlen FY 2025

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die The NAGA Group AG einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau von EUR 62,4 Mio. (FY 2024: EUR 63,2 Mio.); währungsbereinigt stieg der Umsatz um 3,5 % auf EUR 65,4 Mio. Das EBITDA betrug EUR 3,3 Mio. (FY 2024: EUR 9,0 Mio.), das währungsbereinigte EBITDA EUR 4,7 Mio. Die währungsbereinigten Kennzahlen ermöglichen eine klarere Beurteilung der zugrunde liegenden operativen Entwicklung der Gruppe.

Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds erzielte die Gruppe messbare operative Fortschritte. Die Marketinginvestitionen wurden um 15,6 % erhöht, was zu einem Anstieg der neu finanzierten Kunden um 37,5 % bei gleichzeitig um 15,9 % gesunkenen Akquisitionskosten führte. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer stieg um 6,4 %. Die Kundeneinlagen blieben auf Vorjahresniveau, während die Kundenauszahlungen um 21 % zurückgingen, was auf eine stärkere Plattformbindung hindeutet. Die vollständige operative Integration der ehemaligen CAPEX Group wurde im Laufe des Jahres abgeschlossen. Die daraus resultierenden Synergien trugen zu einer Reduzierung der operativen Kostenbasis bei; weitere positive Effekte werden für 2026 erwartet.



Plattformüberblick

NAGA betreibt eine Multi-Asset-Plattform, die Trading, Investitionen in Aktien und ETFs, Krypto, Social Trading und Neo-Banking in einer integrierten Anwendung vereint. Diese diversifizierte Produktarchitektur, kombiniert mit proprietären Social- und Copy-Trading-Funktionen, zielt darauf ab, die Nutzeraktivität über mehrere Bereiche hinweg zu steigern und damit Kundenbindung sowie Customer Lifetime Value unter unterschiedlichen Marktbedingungen zu unterstützen.

Zum Jahresende 2025 betreute die Plattform weltweit über 2,5 Millionen registrierte Nutzer und mehr als 180.000 finanzierte Kunden und erzielte seit Gründung kumulierte Umsätze von über EUR 475 Mio. Die Gruppe verfügt über mehrere regulatorische Lizenzen und ist in mehr als 100 Ländern tätig.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group: „2025 war unser zweites Transformationsjahr seit der Fusion. Wir haben unser C-Level- und Top-Management neu strukturiert, unsere zentralen operativen Systeme digitalisiert und neue Prozesse in der gesamten Organisation implementiert – und das alles in einem Marktumfeld mit niedriger Volatilität. Die wesentlichen Integrationsarbeiten sind nun abgeschlossen. 2026 verfolgen wir konsequent einen AI-first-Ansatz in Marketing, Operations, Geschäftswachstum und Execution.“



Ausblick FY 2026

Das Jahr 2026 ist über alle Kennzahlen hinweg stark gestartet und stützt den positiven Ausblick der Gruppe für das laufende Jahr.

Für FY 2026 gibt die Gruppe folgenden Ausblick:

Kennzahl FY 2026 Prognose Konzernumsatz EUR 68 Mio. – EUR 75 Mio. EBITDA EUR 10 Mio. – EUR 15 Mio.

Der Ausblick reflektiert die strategischen Prioritäten der Gruppe für 2026: die Implementierung von AI-first-Fähigkeiten in Marketing, Operations und Produktentwicklung; die Beibehaltung eines schlanken und agilen Betriebsmodells; sowie die Erzielung eines positiven EBITDA und Cashflows bei gleichzeitiger Fortsetzung gezielter Wachstumsinvestitionen mit zunehmend effizientem Marketingbudget. Mit einer vollständig integrierten Plattform, einer diversifizierten globalen Umsatzbasis und sich verbessernden Marktimpulsen ist NAGA gut positioniert, die im Jahr 2025 geschaffene operative Grundlage in nachhaltiges, profitables Wachstum zu überführen.



Earnings Call

CEO Octavian Patrascu und CFO Jeremy Schlachter werden heute, am 12. Februar 2026 um 15:00 Uhr MEZ, die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter:

The NAGA Group – Earnings Call: Vorläufige FY 2025 Ergebnisse.



Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Jeremy Schlachter

CFO

ir@naga.com

12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Suhrenkamp 59 22335 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A41YCM0 WKN: A41YCM Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2275004

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275004 12.02.2026 CET/CEST