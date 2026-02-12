EQS-News: Vorläufige Ergebnisse der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Vorläufige Ergebnisse der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025



Disziplinierte Umsetzung des Effizienzprogramms führt zu deutlichen Fortschritten bei der Profitabilität im Bereich Kochboxen

Der Nettoumsatz der Gruppe belief sich auf rund € 6,76 Mrd. in der Berichtswährung, was einem währungsbereinigten Rückgang von (9,0) % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Berichtswährung sank der Nettoumsatz der HelloFresh-Gruppe gegenüber dem Vorjahr um (11,8) %.

Das Gruppen-AEBITDA erreichte ca. € 423 Mio. in der Berichtswährung, was einem währungsbereinigten Anstieg von ca. 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Berichtswährung stieg das AEBITDA um 6 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Effizienzprogramm schreitet gut und erwartungsgemäß voran.

Die Produktkategorie Kochboxen verzeichnete einen starken Anstieg des AEBITDA im Jahr 2025 und erreichte eine Marge von 13,5 %.

Berlin, 12.Februar 2026 – HelloFresh SE („HelloFresh” oder „die Gesellschaft”) gibt vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der vollständige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird wie geplant am 18.März 2026 veröffentlicht.

Im vierten Quartal 2025 verzeichnete die HelloFresh-Gruppe nach vorläufigen Indikationen das vierte Quartal in Folge eine sequentielle Verlangsamung des währungsbereinigten Nettoumsatzrückgangs für die Produktkategorie Kochboxen. Die Erholung der Produktkategorie Fertiggerichte verlief im vierten Quartal 2025 hingegen langsamer als erwartet. Obwohl operative Engpässe behoben wurden, verbleiben Auswirkungen auf Kundenbindung und -akquise, die weiterhin die Performance belasten.

Nach vorläufigen Indikationen wird das bereinigte EBITDA („AEBITDA“) der HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich innerhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose von € 415 Mio. bis € 465 Mio. liegen und damit den Markterwartungen entsprechen. Dieses Ergebnis ist zurückzuführen auf die konsequente Umsetzung des Effizienzprogramms sowie auf die bewusste Fokussierung auf einen hochwertigen Kundenstamm und strengere Kapitalrenditevorgaben für die Neukundenakquise. Im Geschäftsjahr 2025 ist der aus Bestandskunden generierte Nettoumsatz der HelloFresh-Gruppe im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, trotz eines Rückgangs des Gesamtumsatzes.

Im Rahmen des Effizienzprogramms und zusätzlich zu den bereits kommunizierten Maßnahmen hat HelloFresh beschlossen, sich aus dem italienischen Markt zurückzuziehen und hat bereits den dafür nach den lokalen Vorschriften erforderlichen Prozess in Gang gesetzt. In Spanien hat HelloFresh ein kollektives Kündigungsverfahren eingeleitet. Die Gesellschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass für diese Märkte derzeit keine klare Perspektive besteht, die Größe und Rentabilität zu erreichen, die ihren langfristigen strategischen Zielen entspricht.

Obwohl die Winter-Hochsaison der Gesellschaft noch nicht abgeschlossen ist, setzen sich die oben genannten Umsatztrends bisher in ähnlicher Weise fort. Allerdings wurden Auslieferungen und die Profitabilität im Januar 2026 durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen Märkten in Europa und den USA beeinträchtigt.

HelloFresh verzeichnet ermutigende Ergebnisse der Produktinitiative „Refresh“, die Investitionen in Produktvielfalt und -qualität vorangetrieben hat, um das Kundenerlebnis über alle Produktkategorien hinweg zu verbessern. Angesichts der positiven Kundendynamik, die aus diesen Produktinnovationen resultiert, hat der Vorstand von HelloFresh beschlossen, das Investitionstempo im Jahr 2026 weiter zu beschleunigen.

HelloFresh wird den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie geplant am 18.März 2026 veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 können von den in dieser Mitteilung dargestellten Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung dargestellten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen.

Über HelloFresh

Die HelloFresh-Gruppe ist ein globales, digital ausgerichtetes FMCG-Unternehmen und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh-Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im SDAX gehandelt. Die HelloFresh-Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin, Barcelona und Breslau.

Pressekontakt Martin Becker

Corporate Communications Lead

HelloFresh Group

mbec@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com +49 (0) 176 1568 1127mbec@hellofresh.com Investor Relations Kontakt Daniel Álvarez

Head of Investor Relations

HelloFresh Group

daniel.alvarez@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com +31 643 554 932

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der HelloFresh SE oder der HelloFresh-Gruppe enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der HelloFresh SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

